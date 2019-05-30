Тайны подводного мира: ученые вышли на след затерянных поселений

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Исследователи из Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море затопленный ландшафт, который мог сохранить остатки древних поселений, сообщает издание Live Science.
Затонувшие территории относятся к региону под названием Доггерленд, который раньше покрывал тысячи квадратных миль между восточными берегами Англии и европейским материком.
По словам одного из руководителей проекта, археолога Винсента Гаффни, в таком большом плодородном регионе должно было проживать много разных групп охотников-собирателей, возможно, целые тысячи.
Ученые уверены, что в скором времени им удастся найти следы затерянных поселений людей, проживавших здесь в эпоху мезолита (среднего каменного века).
"Мы абсолютно уверены, что мы очень близки к своей цели. Многочисленные артефакты, найденные в этом регионе, говорят нам о том, что тут что-то есть", – заявил Гаффни.
Около 12 тысяч лет назад, ближе к концу ледникового периода, Доггерленд начал освобождаться от ледяного покрова и превратился в обширную лесистую равнину со стадами животных и сообществами ранних охотников-собирателей. Однако спустя четыре тысячи лет таяние льдов привело к затоплению местности, превратив Британию в группу островов.