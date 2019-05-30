На концерты "Браво" и Million могут ввести ограничение по возрасту

Заслуженный артистка Узбекистана Зиёда Мадраҳимова предложила ввести запрет для детей до 16 лет на посещение концертов творческих групп "Браво" и Million.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Почетные деятели культуры Узбекистана предложили ввести запрет на посещение концертов творческих групп "Браво" и Million для детей до 16 лет, сообщает корреспондент Sputnik.

Такое предложение было озвучено на собрании Совета Общественности при Министерстве культуры Узбекистана, заслуженным артистом Узбекистана Зиёдой Мадраҳимовой.

"Дети приходят и на концерты "Браво" и на Million. Они же дети, что они получат там?" – сказала Мадраҳимова.

Заслуженный артистка Узбекистана заявила о необходимости вручить решение Общественного Совета руководству дворца "Дружбы Народов" о запрете пропускать детей до 16 лет на концерты групп "Браво" и Million.

Работник культуры подчеркнула, что дети должны посещать мероприятия соответствующие своему возрасту.

Напомним, что ранее "Узбекконцерт" лишал лицензии группу "Браво" и юмористку Халиму Ибрагимову. Тогда, по словам представителя "Узбекконцерта", Халима Ибрагимова и группа "Браво" нарушили требования государственной лицензии и вышли за рамки сценария.