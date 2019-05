Названа лучшая песня всех времен и народов

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Композиция Yesterday группы The Beatles оказалась на первой рейтинга "100 лучших песен всех времен".

Как пишет 24/7 Wall Street, Yesterday возглавила список потому, что провела 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100 и пережила 665 кавер-версий.

На второй строчке оказалась песня "Bridge Over Troubled Water" американского дуэта Simon & Garfunkel (Пол Саймон и Арт Гарфанкел). Она вышла в 1970 году и продержалась в Billboard Hot 100 14 недель.

На третьей строчке хит "Rolling In The Deep" британской певицы Adele 2010 года. Она находилась в хит-параде 65 недель.

В десятку лучших попали также Hey Jude от The Beatles, All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance исполнительницы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody коллектива The Queen, Let It Be от The Beatles и Ain't No Sunshine Билла Уизерса.

Журналисты при составлении рейтинга разработали специальный индекс, учитывающий позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных кавер-версий по данным ресурсов SecondHandSong и The Ranker.