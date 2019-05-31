Милана Пак прошла в финал "Детской Новой волны"

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Ташкентская школьница и полуфиналистка проекта "Голос. Дети" Милана Пак прошла в финал конкурса "Детская Новая волна", сообщает Nuz.uz. Мероприятие проходит в международном детском центре "Артек" в Крыму.

В этом году за победу поборются 11 финалистов из девяти стран: трое россиян, а также ребята из Узбекистана, Абхазии, Великобритании, Армении, Казахстана, Беларуси, Литвы, Мальты.

Милана Пак — ученица шестого класса Tashkent International School. Девочка не только поет, но и занимается хореографией, играет на фортепиано. Любит отдыхать на природе, рисовать, смотреть комиксы. Интересуется соревнованиями по фигурному катанию и спортивной гимнастике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от milana pak (@milana__pak_official) 30 Май 2019 в 6:01 PDT

Милана стала победительницей детского вокального телевизионного конкурса "Юлдузча", который называли узбекским вариантом "Голоса. Дети".

В ходе слепых прослушиваний на проекте "Голос. Дети" школьница исполнила песню Stone Cold американской певицы Деми Ловато. Все судьи были в восторге, а Дима Билан в какой-то момент просто вскочил с места, стал подпевать и пританцовывать вместе юной артисткой.