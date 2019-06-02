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Яркое шоу и награждение победителей: финал фестиваля цветов в Намангане

© Хокимият Наманганской области
Культура
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В грандиозном флористическом празднике приняли участие более 150 цветоводов и сотни предприятий и организаций За пять дней фестиваль посетили свыше одного миллиона гостей.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. На площади "Уч фаввора" (Три фонтана) в Намангане прошла церемония награждения победителей и призёров и закрытия 59-го традиционного Праздника цветов. Организаторы подвели итоги многодневного цветочного праздника и подарили гостям участникам незабываемое шоу, сообщает издание "Наманганская правда".

Хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров выступая перед гостями праздника заметил, что в городе и области все больше становится цветников и зеленых зон. Фестиваль цветов стал уже визитной карточкой Намангана, а интерес к мероприятию как среди узбекистанцев, так и у гостей страны огромный. Только в день открытия парк Бабура посетили свыше 150 тысяч гостей, а за пять дней фестиваля он принял более одного миллиона человек.

© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане

Благодарственные письма от региональных властей получили несколько десятков предприятий и организаций, принявших участие в фестивале. Гран-при цветочного конкурса завоевало областное уравление народного образования, а также цветовод Азизбек Мамажонов. Эти участники  выставили самые крупные и содержательные экспозиции. Помимо дипломов победители получили в подарок автомобили "Спарк", расписанные в стилистике фестиваля.

© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане

Завершился праздник грандиозным концертом, продлившимся до глубокой ночи.

Всего в 59-м по счету фестивале цветов приняли участие около 150 цветоводов-предпринимателей и более ста предприятий и организаций. В городском парке Бабура из 5 миллионов цветов на суд публике представили 60 экспозиций и более сотни художественных композиций.

© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане
В день открытия фестиваля по улицам Намангана проехал цветочный автомобильный парад из украшенных замысловатыми узорами и разномастными букетами автомобилей, мотоциклов и даже тракторов с комбайнами.

© Хокимият Наманганской области
Фестиваль цветов в Намангане

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