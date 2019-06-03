Море, солнце и музыка: Koktebel Jazz Party открывает аккредитацию для СМИ

Ежегодный фестиваль джазовой музыки в Крыму распахнул двери для журналистов. Подать заявку можно уже прямо сейчас.

ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Началась аккредитация для СМИ на Koktebel Jazz Party, сообщает оргкомитет международного джазового фестиваля.

Ежегодное музыкальное мероприятие пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму. Партнером фестиваля выступает "Радио JAZZ". Подать заявку можно уже сейчас на сайте koktebel-jazz.ru.

Аккредитация дает журналистам возможность освещать события, пользоваться пресс-центром, посещать различные пресс-мероприятия, побывать в партере во время концертов, а также пользоваться трансфером по маршруту Симферополь–Коктебель–Симферополь на протяжении всего фестиваля. Кроме того, для СМИ будет доступна специальная "горячая" линия.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году в маленьком крымском поселке как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня фестиваль занимает почетное место в списке мировых джазовых мероприятий. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете до последнего момента.

За годы своего существования фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Особым гостем в 2017 году стал президент России Владимир Путин.

Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.