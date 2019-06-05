Как талисман от Оксаны Чусовитиной помог Милане Пак покорить "Новую волну"

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik, Алексей Стефанов. На конкурсе молодых исполнителей поп-музыки "Детская Новая волна-2019" 12-летняя Милана Пак из Ташкента заняла третье место. Она уже вернулась домой: впереди еще неделя учебы в школе и выступление на прощальном вечере.
"Учителя попросили меня спеть на празднике окончания школы. Я исполню песню Human, которую пела в первый день финала "Детской Новой волны", - сказала Милана Пак корреспонденту Sputnik Узбекистан.
В восемь лет Милана стала лучшей на вокальном конкурсе Paris Je t'aime. С тех пор ее поддерживает знаменитая советская и узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина, единственная в истории гимнастики участница семи олимпиад. Она подарила Милане браслет с пятью олимпийскими кольцами. Юная певица уверена, что он помогает ей побеждать.
Олег Газманов: "Узбекистан должен гордиться тобой"
На конкурсе "Детская Новая волна-2019" Милана Пак оказалась благодаря заявке, которую подала ее преподавательница по вокалу Валентина Мартиросян.
"Мы должны были участвовать в "Детской Новой волне" еще в прошлом году, но не смогли поехать. Одновременно подали заявку на участие в конкурсе Sanremo Junior, попали там в финал и решили ехать в Италию. В Сан-Ремо Милана заняла первое место", - рассказала мама Миланы Ирина Пак.
Полуфинал вокального конкурса проходил в Москве, на него съехались около сотни детей, но в финал прошли только 12 человек из десяти стран: Узбекистана, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Азербайджана, Великобритании, Мальты и три участника от России. Правда, конкурсант из Азербайджана заболел перед самым вылетом, и на сцену вышло 11 человек.
Узбекистанка Милана Пак заняла третье место на "Детской Новой волне">>>
Финал состоялся в знаменитом детском лагере "Артек", в жюри вошли Олег Газманов, Лев Лещенко, Николай Басков, Юлианна Караулова и Юлия Савичева, а председателем стал народный артист России Игорь Крутой.
Члены жюри признавались, что в этом году все финалисты оказались очень сильными, и впервые им тяжело было делать выбор.
"Мы приехали с Миланой в Ялту на десять дней, все это время с нами репетировали. Хочу сказать, что организаторы конкурса просто замечательные – полностью оплатили дорогу и проживание с трехразовым питанием не только финалистам, но и тем, кто их сопровождал", - восхищается Ирина Пак.
Милану Пак заметили уже после первого конкурсного дня. К Ирине подходили и участники прошлых конкурсов, и члены жюри.
"Все говорили, что Милана – просто мега-крутая", - гордится дочерью Ирина Пак.
"Мне понравились абсолютно все члены жюри, потому что они звезды, все хорошо поют и они классные. Запомнилось, как Олег Газманов на второй день, когда все закончилось, сказал мне, что я большая молодец и Узбекистан должен гордиться мной", - дополняет маму Милана.
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В "Детском Евровидении" участвовать не будет
Родители Миланы никак не связаны с шоу-бизнесом. Папа - кандидат в мастера спорта по плаванию, мама – мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Именно поэтому в семье Пак часто гостит заслуженный мастер спорта СССР Оксана Чусовитина. Ирина Пак дружит с ней еще со времен, когда они вместе 11 лет выступали за сборную.
"Каждый раз, когда Милана участвует в конкурсах, Оксана звонит, подбадривает ее и очень переживает, дает наставления. Вот сегодня снова звонила, на днях приедет в гости", - говорит Ирина Пак.
"Моя мечта - стать мировой звездой. И еще хочу спеть с какой-нибудь знаменитостью. К примеру, с Арианой Гранде или Бейонсе, - признается Милана, и добавляет: "Но еще я буду учиться на врача".
Милана начала петь еще в колыбели.
"Постоянно орала, не давала мне покоя. Как говорит наша бабушка, вот и докричалась", - шутит Ирина.
Вместе с третьим местом на "Детской Новой волне-2019" Милана получила право поехать на "Детское Евровидении" в ноябре этого года. Юную певицу с этим немедленно начали поздравлять, но она не будет участвовать в конкурсе.
Зато Милане удастся больше времени уделить учебе, а то занятия вокалом, хореографией, фортепиано отнимают очень много времени.
"Для нас учеба Миланы все-таки стоит на первом месте", - отмечает Ирина Пак.