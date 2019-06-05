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Олимпийский талисман помог зажечь Милане Пак

Как талисман от Оксаны Чусовитиной помог Милане Пак покорить "Новую волну"

Фото из личного архива Миланы Пак
Культура
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Перед каждым конкурсом финалистку Международного вокального конкурса "Детская Новая волна-2019" Милану Пак подбадривает легендарная узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik, Алексей Стефанов. На конкурсе молодых исполнителей поп-музыки "Детская Новая волна-2019" 12-летняя Милана Пак из Ташкента заняла третье место. Она уже вернулась домой: впереди еще неделя учебы в школе и выступление на прощальном вечере.

"Учителя попросили меня спеть на празднике окончания школы. Я исполню песню Human, которую пела в первый день финала "Детской Новой волны", - сказала Милана Пак корреспонденту Sputnik Узбекистан.

На конкурсе молодых исполнителей поп-музыки Детская Новая волна-2019 12-летняя Милана Пак из Ташкента заняла третье место.
Фото из личного архива Миланы Пак
На конкурсе молодых исполнителей поп-музыки "Детская Новая волна-2019" 12-летняя Милана Пак из Ташкента заняла третье место.

В восемь лет Милана стала лучшей на вокальном конкурсе Paris Je t'aime. С тех пор ее поддерживает знаменитая советская и узбекистанская спортсменка Оксана Чусовитина, единственная в истории гимнастики участница семи олимпиад. Она подарила Милане браслет с пятью олимпийскими кольцами. Юная певица уверена, что он помогает ей побеждать.  

Олег Газманов: "Узбекистан должен гордиться тобой"

На конкурсе "Детская Новая волна-2019" Милана Пак оказалась благодаря заявке, которую подала ее преподавательница по вокалу Валентина Мартиросян.  

"Мы должны были участвовать в "Детской Новой волне" еще в прошлом году, но не смогли поехать. Одновременно подали заявку на участие в конкурсе Sanremo Junior, попали там в финал и решили ехать в Италию. В Сан-Ремо Милана заняла первое место", - рассказала мама Миланы Ирина Пак.

Полуфинал вокального конкурса проходил в Москве, на него съехались  около сотни детей, но в финал прошли только 12 человек из десяти стран: Узбекистана, Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Литвы, Азербайджана, Великобритании, Мальты и три участника от России. Правда, конкурсант из Азербайджана заболел перед самым вылетом, и на сцену вышло 11 человек.

Узбекистанка Милана Пак заняла третье место на "Детской Новой волне">>>

Финал состоялся в знаменитом детском лагере "Артек", в жюри вошли Олег Газманов, Лев Лещенко, Николай Басков, Юлианна Караулова и Юлия Савичева, а председателем стал народный артист России Игорь Крутой.

Фото из личного архива Миланы Пак
Финал судили: Олег Газманов, Лев Лещенко, Николай Басков, Юлианна Караулова и Юлия Савичева и Игорь Крутой

Члены жюри признавались, что в этом году все финалисты оказались очень сильными, и впервые им тяжело было делать выбор.

"Мы приехали с Миланой в Ялту на десять дней, все это время с нами репетировали. Хочу сказать, что организаторы конкурса просто замечательные – полностью оплатили дорогу и проживание с трехразовым питанием не только финалистам, но и тем, кто их сопровождал", - восхищается Ирина Пак.

Милану Пак заметили уже после первого конкурсного дня. К Ирине подходили и участники прошлых конкурсов, и  члены жюри.

"Все говорили, что Милана – просто мега-крутая", - гордится дочерью Ирина Пак.

"Мне понравились абсолютно все члены жюри, потому что они звезды, все хорошо поют и они классные. Запомнилось, как Олег Газманов на второй день, когда все закончилось, сказал мне, что я большая молодец и Узбекистан должен гордиться мной", - дополняет маму Милана.

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Публикация от milana pak (@milana__pak_official)

В "Детском Евровидении" участвовать не будет

Родители Миланы никак не связаны с шоу-бизнесом. Папа - кандидат в мастера спорта по плаванию, мама – мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Именно поэтому в семье Пак часто гостит заслуженный мастер спорта СССР Оксана Чусовитина. Ирина Пак дружит с ней еще со времен, когда они вместе 11 лет выступали за сборную.

Фото из личного архива Миланы Пак
Каждый раз, когда Милана Пак участвует в конкурсах, Оксана Чусовитина звонит, подбадривает ее и дает наставления.

"Каждый раз, когда Милана участвует в конкурсах, Оксана звонит, подбадривает ее и очень переживает, дает наставления. Вот сегодня снова звонила, на днях приедет в гости", - говорит Ирина Пак.

"Моя мечта - стать мировой звездой. И еще хочу спеть с какой-нибудь знаменитостью. К примеру, с Арианой Гранде или Бейонсе, - признается Милана, и добавляет: "Но еще я буду учиться на врача".

Милана начала петь еще в колыбели.

"Постоянно орала, не давала мне покоя. Как говорит наша бабушка, вот и докричалась", - шутит Ирина.

Вместе с  третьим местом на "Детской Новой волне-2019" Милана получила право поехать на "Детское Евровидении" в ноябре этого года. Юную певицу с этим немедленно начали поздравлять, но она не будет участвовать в конкурсе.

Призёр вокального конкурса детская Новая волна Милана Пак
Фото из личного архива Миланы Пак
Слова Газманова и плакат в школе: Милана Пак об успехе на "Новой волне"
"Все думают, раз Милана получила приз, то будет петь в Польше. Но она получила лишь приглашение - как гость. Узбекистан не имеет права участвовать в этом конкурсе. Сначала страна должна оплатить взнос и получить разрешение на трансляцию конкурса "Евровидение", только после этого представитель страны сможет выйти на сцену", - поясняет мама юной вокалистки.

Зато Милане удастся больше времени уделить учебе, а то занятия вокалом, хореографией, фортепиано отнимают очень много времени.

"Для нас учеба Миланы все-таки стоит на первом месте", - отмечает Ирина Пак.

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Теги:
Конкурс, музыкальный конкурс, конкурс талантов, детский конкурс, Оксана Чусовитина, Милана Пак, Новая волна



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