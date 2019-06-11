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Концерт Олега Погудина

Российский певец Олег Погудин выступил в Ташкенте

Представительство Россотрудничества в Узбекистане
Культура
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Узбекистанцы смогли послушать русские романсы и насладиться культовыми музыкальными произведениями в исполнении камерного оркестра.

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Во Дворце искусств "Туркистон" состоялся концерт народного артиста России Олега Погудина. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Мероприятие организовали при поддержке Минкультуры РФ и Русского культурного центра Узбекистана.

Послушать выступление Погудина пришли дипломаты, представители русского, татарского, башкирского и крымско-татарского национальных культурных центров, научная и творческая интеллигенция, журналисты.  

Во время выступления артисты отметили, что посетили Узбекистан впервые, но их уже покорила насыщенная, яркая культура страны и теплый прием зрителей. 

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Россия



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