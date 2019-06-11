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Народная артистка Узбекистана Кундуз Миркаримова

Умерла народная артистка Узбекистана Кундуз Миркаримова

© Podrobno.uz
Культура
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Миркаримова выступала в Государственной филармонии Узбекистана и в Большом театре оперы и балета имени Алишера Навои.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В Ташкенте в возрасте 94 лет умерла хореограф, народная артистка СССР и Узбекистана Кундуз Миркаримова, передает Podrobno.uz со ссылкой на "Узбекконцерт".

Миркаримова родилась в 1925 году в Ташкенте. В 1951 году она получила диплом хореографического училища в Москве при Большом театре. В 1951–1973 годах выступала в Государственной филармонии Узбекистана, в Большом театре оперы и балета имени Алишера Навои.

Кундуз Миркаримова имеет звание Народной артистки СССР (1966) и Народной артистки Узбекистана (1984). В 1997 году ей вручили орден "Дустлик".

Среди именитых учениц Миркаримовой – Гавхар Аминова, Дилафруз Жаббарова, Кизлархон Дустмухамедова, Малика Ахмедова, Зебо Аминзода, создавшая ансамбль "Зебо" в Таджикистане.

Теги:
Узбекистан, смерть



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