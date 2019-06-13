Государственный музей искусств Узбекистана закрывается

В соответствии с программой по совершенствованию материально-технической базы государственных музеев он будет закрыт на реконструкцию.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Здание государственного музея искусств Узбекистана закроют на реконструкцию, сообщает УзА. Музей не будет принимать посетителей.

Такое решение принято в соответствии с программой по совершенствованию материально-технической базы государственных музеев. Данные меры принимаются с целью совершенствования процесса хранения экспонатов и лучшего сохранения музейных коллекций.

Также будет произведен ремонт фасада здания, открыты новые помещения.

Недавно мы рассказывали о выставке "Великая Степь: история и культура", которая проходила в этом музее. Она была организована в рамках международного выставочного проекта "Шествие "Золотого человека" по музеям мира".