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Государственный музей искусств Узбекистана

Государственный музей искусств Узбекистана закрывается

© Wikipedia / Abdullais4u
Культура
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В соответствии с программой по совершенствованию материально-технической базы государственных музеев он будет закрыт на реконструкцию.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Здание государственного музея искусств Узбекистана закроют на реконструкцию, сообщает УзА. Музей не будет принимать посетителей.

Такое решение принято в соответствии с программой по совершенствованию материально-технической базы государственных музеев. Данные меры принимаются с целью совершенствования процесса хранения экспонатов и лучшего сохранения музейных коллекций.

Метрополитен-музей в Нью-Йорке
CC BY 2.0 / Phil Roeder / The Metropolitan Museum of Art
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Также будет произведен ремонт фасада здания, открыты новые помещения.

Недавно мы рассказывали о выставке "Великая Степь: история и культура", которая проходила в этом музее. Она была организована в рамках международного выставочного проекта "Шествие "Золотого человека" по музеям мира".

Теги:
реконструкция, Выставка, Государственный музей искусств Узбекистана, музей



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