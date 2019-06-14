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Димаш Кудайберген выпустил альбом, ставший платиновым за 37 секунд

Sputnik
Культура
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Димаш Кудайберген поблагодарил всех своих фанатов за такую поддержку.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген выпустил свой первый сольный альбом iD, который за 37 секунд стал платиновым, сообщает Sputnik Казахстан.

Об этом сообщил сам певец на своей странице в Instagram.

Он поблагодарил своих фанатов за такую поддержку.

Для оценки популярности музыкальных произведений в мире используется стандарт Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Платиновым альбом становится, когда количество продаж или загрузок достигает от 1 до 5 миллионов.

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Кстати, Димаш Кудайберген выступил на церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане 15 апреля.

Фанаты встретила Кудайбергена в аэропорту Ташкента под ритмичные звуки национальных инструментов.

Молодой певец "закрывал" мероприятие. Он исполнил песню на французском языке SOS d'un terrien en detresse, которая вызвала бурю эмоций в зале.

Теги:
музыканты, музыкант, музыка, артист, певец, Казахстан, Казахстан



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