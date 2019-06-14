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Санта-Барбара по-узбекски: Райхон ругается с бывшим мужем в Instagram

"Санта-Барбара" по-узбекски: Райхон ругается с бывшим мужем в Instagram

Instagram
Культура
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Сейчас певица Райхон Ганиева уже удалила все записи их ссоры с бывшим мужем, однако в Сети остались скриншоты.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Райхон Ганиева и ее бывший муж Йигитали разругались прямо в Instagram: узбекская певица обвинила его в равнодушии к сыну, на что сам муж ответил, что не может видеть своего сына именно из-за Райхон, сообщает Telegram-канал "Сплетник 24".

Пользователи соцсетей успели сделать скриншоты их переписки в комментариях к посту Райхон, который, она, кстати, тоже уже удалила.

Санта-Барбара по-узбекски: Райхон Ганиева ругается с мужем в Instagram
Сплетник 24
Санта-Барбара по-узбекски: Райхон Ганиева ругается с мужем в Instagram

Ее пост был посвящен их общему сыну, однако Райхон написала: "Прошу не писать комментарии "ой, копия папы и тд". Дети похожи на моего мужа, настоящего мужчину @faraalimov, который воспитывает их, кормит, привозит лекарства, если заболели. Настоящий отец не тот, кто родил и забыл, что у него есть дети, а тот, кто рядом в любые моменты жизни".

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Публикация от Райхон Ганиева (@rayhonganieva)

Также Райхон опровергла слухи о том, что она запрещает видеться бывшему мужу с детьми.

"Я умоляла его приходить регулярно, но он не пришел", - написала она.

Сам Йигитали ответил ей, что причина того, что он не приезжает в том, что Райхон слишком гордая и у нее мания величия.

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Публикация от Райхон Ганиева (@rayhonganieva)

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"Причина того, что отец и сыновья не видятся - гордыня матери, которая сделает все, чтоб перед народом казаться правильной по жизни. Они моя кровь - мои дети!!! И те, кто обеспечивает моих детей, у кого дела идут на "ура", пусть запомнят: Аллах дал моим детям РИЗК (свою долю) в этой жизни, и этой долей кормят тех, кто рядом с ними, так что надо вернуться к истокам того, что сейчас есть и подумать...", - написал он.

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Публикация от Yigitali Mamadjanov (@alimamadzhanov)

Напомним, Райхон Ганиева и Йигитали поженились в ноябре 2012 года. В мае 2014 года Райхон родила двоих сыновей, а развелись они в 2015 году. 

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Сйчас Райхон замужем за Фархадом Алимовым, с которым познакомилась во время создания клипа "Излама". 

В конце 2016 года они узаконили отношения и отправились в свадебное путешествие на отдых в Дубай. 

Теги:
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