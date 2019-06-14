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Свадебное шоу в Ташкенте: дизайнеры показали лучшие платья

Свадебное шоу в Ташкенте: дизайнеры показали лучшие платья

TheMag.uz
Культура
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Лучшие дизайнеры Узбекистана представили новую коллекцию свадебных платьев.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В Ташкенте, в отеле Hyatt Regency, прошел грандиозный показ свадебных платьев Diamond bridal, сообщает TheMag.uz.

Первыми на подиум вышли модели в платьях свадебного салона Carbonado. Современные платья, а также образы в стиле 18 века гости оценили по достоинству.

Свадебное шоу в Ташкенте: дизайнеры показали лучшие платья
© The Mag
Свадебное шоу в Ташкенте: дизайнеры показали лучшие платья

Затем вышли девушки в костюмах дизайнера Iroda Agzamhoja в необычной цветовой гамме и восточным колоритом.

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Среди знаменитых гостей были замечены Райхон Ганиева, Дилноза Кубаева, Дилноза Умирзакова и многие другие.

Свадебное шоу в Ташкенте: дизайнеры показали лучшие платья
© TheMag
Свадебное шоу в Ташкенте: дизайнеры показали лучшие платья

"Главная задача показа — подчеркнуть индивидуальность каждой девушки и создать ей уникальный образ. Благодаря показу, девушки могут не раздумывать и не тратить свое время на поиски платья: приобрести все наряды для своей свадьбы и будущей семейной жизни стало возможным у ведущих дизайнеров Узбекистана", - пишет издание.

Теги:
показ мод, показ мод, Подиум, модель, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, мода, мода, свадьба



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