Оркестр под открытым небом: в Узбекистане пройдет симфонический Open Air

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В городах Узбекистана с 18 по 27 июня состоится музыкальное мероприятие Open Air. Sahro Simfoniyasi, сообщили в пресс-службе Государственной филармонии республики.
Гости увидят пять шоу. Их ждут как классические произведения, романтические мелодии и оперная музыка, так и мелодии из фильмов и оригинальные обработки танцевальных композиций. Что касается последних, то организаторы обещают зрителям настоящий сюрприз.
"На концерте в Нукусе вместе с Национальным симфоническим оркестром Узбекистана будет выступать Каракалпакский оркестр народных инструментов, на концерте в Хиве – хорезмские художественные танцевальные коллективы, на концертах в Сурхандарье и Кашкадарье – бахши", – заявил художественный руководитель Государственной филармонии Павел Бацких.
Ранее коллектив проекта давал концерты вместе с такими звездами оперного искусства, как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли и Анна Нетребко.
Проект Open Air Music стартовал в 2017 году в Ташкенте. Жители столицы по достоинству оценили музыкальное мероприятие, и коллектив отправился покорять другие города Узбекистана.