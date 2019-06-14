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Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока

Оркестр под открытым небом: в Узбекистане пройдет симфонический Open Air

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Организаторы подготовили для гостей пять грандиозных шоу. Не обойдется без сюрпризов.

ТАШКЕНТ, 14 июн – Sputnik. В городах Узбекистана с 18 по 27 июня состоится музыкальное мероприятие Open Air. Sahro Simfoniyasi, сообщили в пресс-службе Государственной филармонии республики.

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Симфонические концерты охватят пять городов республики: Нукус (18 июня), Хиву (20 июня), Термез (23 июня), Карши (25 июня) и Шахрисабз (27 июня). На всех площадках ссорудят импровизированные концертные залы, вмещающие от трех до пяти тысяч человек.

Гости увидят пять шоу. Их ждут как классические произведения, романтические мелодии и оперная музыка, так и мелодии из фильмов и оригинальные обработки танцевальных композиций. Что касается последних, то организаторы обещают зрителям настоящий сюрприз.

"На концерте в Нукусе вместе с Национальным симфоническим оркестром Узбекистана будет выступать Каракалпакский оркестр народных инструментов, на концерте в Хиве – хорезмские художественные танцевальные коллективы, на концертах в Сурхандарье и Кашкадарье – бахши", – заявил художественный руководитель Государственной филармонии Павел Бацких.

Ранее коллектив проекта давал концерты вместе с такими звездами оперного искусства, как Хосе Каррерас, Андреа Бочелли и Анна Нетребко.

Проект Open Air Music стартовал в 2017 году в Ташкенте. Жители столицы по достоинству оценили музыкальное мероприятие, и коллектив отправился покорять другие города Узбекистана.

Теги:
классическая музыка, музыка, симфонический оркестр, Симфонический Open Air, Узбекистан, Узбекистан



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