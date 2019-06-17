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Международный детский лагерь Артек

Артек примет желающих изучать русский язык

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Культура
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Победители отборочного конкурса получат бесплатную путевку в международный детский лагерь на берегу Черного моря.

ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина проведет смену для школьников зарубежных стран в международном детском лагере "Артек", сообщает пресс-служба института.

Смена пройдет с 7 по 28 августа 2019 года. Организаторы проведут онлайн-конкурс по русскому языку, команды-победители которого получат бесплатную путевку в лагерь – оплатить понадобится только проезд.

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Фото: Ассоциация "Узтекстильпром"
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При этом уровень знаний по русскому языку не является основным критерием отбора, главное – командная работа и творческий подход к выполнению заданий. Так, если дети недостаточно владеют русским языком, то можно выполнить задание на родном языке, используя русские субтитры.

Участвовать в конкурсе могут команды школьников по 5 или 10 человек из любой страны мира, в том числе из Узбекистана, в возрасте от 11 до 17 лет. Количество команд от одной страны не ограничено. Заявки принимаются до 23 июня включительно, а результаты конкурса будут объявлены 1 июля.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке.

"Мы гордимся тем, что русский является языком международного общения. Сегодня интерес к нему растет, а значит, все больше детей со всего мира получают возможность лучше понять друг друга. Вместе с нашим партнером – Институтом русского языка имени Пушкина – мы проведем интересную смену и сделаем все для того, чтобы русский язык стал опорой детской дипломатии", – сказал директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.

Участники международной смены смогут расширить свои познания о языке и культуре России. В формате мастер-классов, квестов и флешмобов ребята познакомятся с основами ораторского искусства, русскими народными танцами, музыкой и литературой. 

Ведущие преподаватели института Пушкина и волонтеры международной программы "Послы русского языка в мире" подберут индивидуальную программу для ребенка с учетом его уровня владения русским языком, даже начальным.

Теги:
Крым, Крым, Россия, Россия, черное море, дети, лагерь



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