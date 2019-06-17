В Стамбуле открылся симпозиум по культуре и истории Узбекистана

На мероприятии выступят ученые и деятели искусства, а также будут показаны образцы каллиграфии, эбру и другие виды узбекского творчества.

ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. В Стамбуле под руководством администрации президента Турции открылся симпозиум на тему "Цивилизация вне времени: Узбекистан", сообщает агентство Anadolu. Он пройдет с 15 по 30 июня.

Цель симпозиума — содействие развитию сотрудничества между Турцией и Узбекистаном. Для проведения мероприятия выбрали старейшую обитель суфийских дервишей Мевлевихане в районе Бахарие.

Приветствуя участников, вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что отношения между двумя республиками основаны на взаимном доверии и уважении, стабильно развиваются во всех сферах.

"Большое значение в этом имеют регулярные встречи и диалог между лидерами двух стран. Благодаря совместным усилиям, дружественные отношения между нашими странами переросли в новое стратегическое партнерство", – сказал Октай.

Турецкий писатель, каллиграфист, мастер эбру и профессор Угур Дерман напомнил участникам мероприятия, что узбекские города Бухара и Самарканд с древнейших времен играли важную роль во всем исламском мире.

Anadolu Agency Симпозиум по культуре и истории Узбекистана в Стамбуле

В рамках симпозиума более 25 ученых и деятелей искусства выступят с докладами и презентациями, посвященными узбекско-турецким отношениям, а также культурному и историческому наследию Узбекистана. Участники мероприятия могут изучить представленные миниатюры, образцы каллиграфии, эбру и другие виды творчества узбекских мастеров.

Второй симпозиум пройдет 7-15 сентября в Ташкенте.