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Узбекский художник занял второе место в конкурсе карикатур

© Minbar
Культура
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Международный конкурс карикатур проходил в Косово.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Махмуджон Эшанкулов из Узбекистана занял второе место на международном конкурсе карикатур, сообщает Minbar.

Для участия в конкурсе нужно было представить творческую работу на тему "Косово глазами карикатуристов".

© Minbar
Работа художника Махмуджона Эшанкулова

Первое место было отдано художнику из Италии Агим Сулаж, второй место занял Махмуджон Эшонкулов, а тройку призеров замкнул художник из Косово  Самедин Латифи.

Художник рисует картину
© Flickr
Юный художник из Узбекистана получил награду
Напомним, что недавно прошла выставка "Место под солнцем в Музее русского импрессионизма.

Работы Павла Бенькова и Николая Фешина – русских художников и друзей, чью жизнь на два этапа разделила эмиграция – будут представлены вместе спустя более чем 90 лет. Ученик Ильи Репина Фешин эмигрировал в США в 1923 году, а Беньков, оставшийся на родине, переехал из родной Казани в Узбекистан и поселился в Самарканде.

Теги:
конкурс талантов, Конкурс, узбек, художники, художник, карикатура



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