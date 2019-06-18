Узбекский художник занял второе место в конкурсе карикатур

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Махмуджон Эшанкулов из Узбекистана занял второе место на международном конкурсе карикатур, сообщает Minbar.
Для участия в конкурсе нужно было представить творческую работу на тему "Косово глазами карикатуристов".
Первое место было отдано художнику из Италии Агим Сулаж, второй место занял Махмуджон Эшонкулов, а тройку призеров замкнул художник из Косово Самедин Латифи.
Работы Павла Бенькова и Николая Фешина – русских художников и друзей, чью жизнь на два этапа разделила эмиграция – будут представлены вместе спустя более чем 90 лет. Ученик Ильи Репина Фешин эмигрировал в США в 1923 году, а Беньков, оставшийся на родине, переехал из родной Казани в Узбекистан и поселился в Самарканде.