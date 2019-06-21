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Узбекистан участвует в Международном кинофестивале

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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В Казани пройдет II Международный фестиваль тюркского кино.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В столице Татарстана с 21 по 23 июня будет проходить международный кинофестиваль, сообщает sntat.ru.

Одним из участников данного мероприятия станет делегация Узбекистана. На фестивале будут продемонстрированы лучшие достижения кинематографа тюркских стран. Свои работы продемонстрируют режиссеры из 8 стран мира.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Среди них: Узбекистан, Россия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан.

Узбекистан на фестивале представит фильм "Горячая лепешка" Узбекистан.

Мероприятие посетят генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган и консул Казахстана в Казани Рабига Сайфулмаликова.

Теги:
Фестиваль, фестиваль, режиссер, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, кинотеатр, узбеккино, Кино



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