Узбекистан участвует в Международном кинофестивале

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В столице Татарстана с 21 по 23 июня будет проходить международный кинофестиваль, сообщает sntat.ru.

Одним из участников данного мероприятия станет делегация Узбекистана. На фестивале будут продемонстрированы лучшие достижения кинематографа тюркских стран. Свои работы продемонстрируют режиссеры из 8 стран мира.

Среди них: Узбекистан, Россия, Турция, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан.

Узбекистан на фестивале представит фильм "Горячая лепешка" Узбекистан.

Мероприятие посетят генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган и консул Казахстана в Казани Рабига Сайфулмаликова.