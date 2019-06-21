Узбекистан участвует в Международном кинофестивале

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В столице Татарстана с 21 по 23 июня будет проходить международный кинофестиваль, сообщает sntat.ru.
Одним из участников данного мероприятия станет делегация Узбекистана. На фестивале будут продемонстрированы лучшие достижения кинематографа тюркских стран. Свои работы продемонстрируют режиссеры из 8 стран мира.
Узбекистан на фестивале представит фильм "Горячая лепешка" Узбекистан.
Мероприятие посетят генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев, генконсул Турции в Казани Ахмет Садык Доган и консул Казахстана в Казани Рабига Сайфулмаликова.