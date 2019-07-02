Ульяна Сергеенко посвятила свою новую коллекцию Узбекистану

Дизайнер Ульяна Сергеенко не раз говорила, что любит Узбекистан. А после посещения республики она сделала целую коллекцию, посвященную Самарканду.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила свой показ, вдохновленный Узбекистаном, на Неделе высокой моды в Париже, сообщает Elle.

Ульяна Сергеенко разработала линейку, в которой объединила любимые ретро-мотивы с национальными узбекскими орнаментами, часть из которых вручную наносились на ткань, после чего расшивались цветными стразами и кристаллами.

Telegram Путешествие в Самарканд: показ Ульяны Сергеенко в Париже

В новой коллекции есть все: кафтаны с корсетами, шаровары и туники, халаты и платья и, конечно же, яркие восточные аксессуары.

Telegram Путешествие в Самарканд: показ Ульяны Сергеенко в Париже

Напомним, дизайнер Ульяна Сергеенко уже не раз говорила о том, что очень любит Узбекистан и его культуру.

Telegram Путешествие в Самарканд: показ Ульяны Сергеенко в Париже

"Весной того года, когда я посещала Самарканд, мне довелось познакомиться с местными модными журналами. Я отметила, что дизайнеры умело используют культурное наследие страны – орнаменты, ткани, фактуры. И это здорово", - рассказывала Сергеенко в интервью журналу TheMag.

Telegram Путешествие в Самарканд: показ Ульяны Сергеенко в Париже

По ее словам, из Самарканда дизайнер уехала не с пустыми руками - она купила себе множество тканей, из которых шьет для себя одежду.