Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле примет участие в конференции в Самарканде

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подтвердила, что намерена принять участие в работе международной конференции по культурному наследию, которая пройдет в Самарканде в августе этого года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом стало известно по итогам переговоров делегации Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым с Генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, директором Центра всемирного наследия Мехтильд Рёсслер, а также представителями стран-членов Комитета всемирного наследия.

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Напомним, в прошлом году в ЮНЕСКО раскритиковали беспорядочное строительство в Самарканде: эксперты выявили коррупцию и фальсификацию документов при строительстве новых объектов.

43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО стартовала вчера в Баку 1 июля.

Делегация Узбекистана во главе с заместителем Премьер-министра, председателем Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Азизом Абдухакимовым участвует в данном мероприятии.

Узбекистан уже долгие годы сотрудничает с ЮНЕСКО. К примеру, праздник Навруз недавно вошел в список нематериального культурного наследия организации.

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В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных природных и культурных памятников.

На повестку сессии вынесено слушание отчета по исполнению бюджета, предусмотренного на 2018-2019 годы, состоятся обсуждения по предложениям, связанным с бюджетом Фонда Всемирного наследия на 2020-2021 года.

Запланированы также слушания совещательных органов, процесс номинации файлов, кандидатуры которых выдвинуты для включения в список Всемирного наследия, будет проведено обсуждение по сохранению включенных в список памятников.