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В Токио прошел фестиваль анимации Узбекистана

В Токио прошел фестиваль анимации Узбекистана

© XS.uz
Культура
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Японцы очень интересовались историей Узбекистана, а также были в восторге от национальной одежды.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Токио впервые был проведен фестиваль анимации Узбекистана, сообщает XS.uz.

Мероприятие было организовано посольством Узбекистана в Японии, ассоциацией молодежи Узбекистана в Японии и государственным комитетом по развитию туризма.

В ходе фестиваля были представлены более 20 видеороликов, которые рассказывали о культуре и традициях Узбекистана.

"На фестивале была представлена и национальная одежда - платья из адраса, чапаны и тюбетейки. Жители Токио, примерив их, были в восторге, от нашей национальной одежды. Японцы интересовались нашей историей, древними городами Самарканд, Бухара, Хива, о которых мы много рассказали, предоставив полную информацию", - рассказала член рабочей группы ассоциации молодежи Узбекистана в Японии Ситора Ахмедова. 

По ее словам, фестиваль помог раскрыть возможности приобщения к узбекской культуре и языку в Японии, что послужит дальнейшему укреплению дружественных связей двух народов.

Посол Японии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане >>

Напомним, вчера посол Японии Нобуаки Ито завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане.

В ходе встречи обсуждены актуальные аспекты узбекско-японской повестки дня. 

Как отметили дипломаты, между Узбекистаном и Японией за долге годы работы достигнут высокий уровень доверия и взаимопонимания, а также созданы необходимые механизмы двустороннего сотрудничества.

Теги:
мультфильм, Узбекистан, Узбекистан, Токио, Япония, Япония



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