В Токио прошел фестиваль анимации Узбекистана

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Токио впервые был проведен фестиваль анимации Узбекистана, сообщает XS.uz.
Мероприятие было организовано посольством Узбекистана в Японии, ассоциацией молодежи Узбекистана в Японии и государственным комитетом по развитию туризма.
В ходе фестиваля были представлены более 20 видеороликов, которые рассказывали о культуре и традициях Узбекистана.
"На фестивале была представлена и национальная одежда - платья из адраса, чапаны и тюбетейки. Жители Токио, примерив их, были в восторге, от нашей национальной одежды. Японцы интересовались нашей историей, древними городами Самарканд, Бухара, Хива, о которых мы много рассказали, предоставив полную информацию", - рассказала член рабочей группы ассоциации молодежи Узбекистана в Японии Ситора Ахмедова.
По ее словам, фестиваль помог раскрыть возможности приобщения к узбекской культуре и языку в Японии, что послужит дальнейшему укреплению дружественных связей двух народов.
Посол Японии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане >>
Напомним, вчера посол Японии Нобуаки Ито завершил свою дипломатическую миссию в Узбекистане.
В ходе встречи обсуждены актуальные аспекты узбекско-японской повестки дня.
Как отметили дипломаты, между Узбекистаном и Японией за долге годы работы достигнут высокий уровень доверия и взаимопонимания, а также созданы необходимые механизмы двустороннего сотрудничества.