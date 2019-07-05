Музей Савицкого возглавит Тигран Мкртычев

У Тиграна Мкртычева за плечами большой международный опыт как в качестве ученого, так и в качестве музейного работника и куратора.

ТАШКЕНТ, 5 июл - Sputnik. Директор московского Музея Рерихов — филиала Государственного музея Востока Тигран Мкртычев победил в международном конкурсе на должность директора Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого, сообщает Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

По итогам первого этапа Конкурса были определены шесть кандидатов, которые представили свои презентации перед экспертным советом и прошли очное собеседование в Нукусе, в стенах самого музея им. Савицкого.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что эта должность – огромная ответственность. Предстоит большая и кропотливая работа. Хочу выразить надежду, что в воплощении всех идей, озвученных во время моей презентации, мне окажет содействие коллектив музея и руководство страны, а также мои коллеги по всему миру. Ведь музей Савицкого является частью культурного достояния всего человечества, а не только Узбекистана", - поделился впечатлениями Мкртычев.

Напомним, что у Тиграна Мкртычева за плечами большой международный опыт как в качестве ученого, так и в качестве музейного работника и куратора.