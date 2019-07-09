Два языка – один народ: в Бухаре проходит выставка таджикского фотографа

Член союзов журналистов Таджикистана и России Шухратжон Ёров привез в Бухару более сотни своих работ.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Бухарском музее изобразительных искусств 8 июля открылась выставка таджикского журналиста и фотографа Шухратжона Ёрова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Автор — член союзов журналистов Таджикистана и России — представил более 120 своих работ, показывающих, как и чем живут его земляки. Такие выставки он устраивает по всему миру — чтобы о его родной стране узнавали в разных его уголках, а те, кому она знакома, могли взглянуть на ее жителей с менее привычного ракурса.

"Многие не знают, где находится Таджикистан, а выставки дают возможность познакомиться со страной. Мне было отрадно, когда после мероприятия в Минске в Душанбе прилетела группа из 20 человек. Мы с ними встречались", — рассказал Шухратжон Ёров.

Sputnik В Бухаре открылась выставка таджикского журналиста и фотографа Шухратжона Ёрова (на фото в центре)

Журналист уверен, что искусство сближает народы, поэтому после открытия госграницы решил привезти свои фотографии в соседнюю страну.

"Черты лица узбеков и таджиков довольно схожи. Я бы сказал, неразличимы. Как неразличимы наши национальные обычаи и традиции. Это неудивительно, ведь мы — один народ, говорящий на двух языках", — отметил Ёров.

В прошлом году ему удалось организовать персональную выставку в ташкентском Доме фотографии. В этом — в Самарканде и Бухаре.

"Бухара — это центр культуры Средней Азии. Я был здесь раньше, очень хотел провести выставку в этом городе", — рассказал журналист.

Sputnik В Бухаре открылась выставка таджикского журналиста и фотографа Шухратжона Ёрова

Посетители музея по достоинству оценили работы Шухратжона Ёрова.

"Увидела не только административный Душанбе, но и традиции, культуру таджикского народа, замечательные фотографии памирских детей, — сказала Надежда Гайдар. — Поговорила с самим автором — человек неординарный. Он и музыкант, и педагог, и фотограф. Он видит мир другими глазами".

"Фотограф показал жизнь народа во всех ее красках. Это очень радует и впечатляет", — поделилась впечатлениями Элеонора Хикматова.

"Красиво! Если бы такие мероприятия проходили чаще — было бы, куда выходить, люди бы духовно росли", — уверена Виктория Юсупова.

Sputnik В Бухаре открылась выставка таджикского журналиста и фотографа Шухратжона Ёрова

"Мы уверены, дружба между нашими народами — вечна. И мне хотелось бы, чтобы наши фотографы и художники чаще приезжали в Узбекистан. И, конечно же, хотелось бы видеть у нас авторов из Узбекистана", — заявил Шухратжон Ёров.

Выставка продлится три дня.