Чем в Узбекистане предложили заменить "низкопробные песни"

Министр культуры предложил развивать другие направления культуры, например, сохранить традиции ансамбля "Ялла" и ввести в школах обучающие классы.

ТАШКЕНТ, 11 июл - Sputnik. Министр культуры Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев предложил бороться с низкопробными песнями, которые появляются на эстраде, сообщает Podrobno.uz.

"Уровень отечественной эстрады снизился и эту проблему, конечно, нужно решать. У нас при "Узбекконцерте" есть подкомиссия, которая помогает и проверяет песни. Госканалы спрашивают у артистов лицензию. Но коммерческое телевидение и радио здорово нам мешают, они пропускают все песни подряд", – заметил министр.

Одной из главных проблем, по его словам, стало отсутствие закона о культуре, который как раз сейчас уже передан в нижнюю палату парламента на рассмотрение.

Сайфуллаев заметил, что необходимо развивать другие направления культуры.

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"Во-первых, мы должны сохранить традиции ансамбля "Ялла", в музыкальных школах создавать обучающие классы. Мы хотим вернуть тот статус Яллы, какой был у ансамбля раньше. Во-вторых, президент распорядился о восстановлении нашего знаменитого ансамбля "Бахор". Сейчас мы разработали проект постановления главы государства, он рассматривается, и в скором будущем мы ансамбль восстановим.

Министр также добавил, что Узбекистану необходимо многое наверстывать. Поэтому сейчас Минкультуры намерен заняться восстановлением клубных учреждений по всей республике, которые были заброшены в годы независимости.

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"Сейчас у хокимов областей есть обязательства по ежегодному выделению по одному миллиарду сумов для театров. Также за последние два года мы подняли зарплаты работникам культуры и искусства в среднем на 45%", – подчеркнул Сайфуллаев.

Кстати, в недавнем интервью Sputnik певица Шахзода рассказала, что в Узбекистане никого не ограничивают творчески, но существуют определенные ограничения на телеканалах, что связано с традициями страны и ментальностью узбекского народа.

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Напомним, что для получения лицензии артистам в Узбекистане нужно выступать перед специальной комиссией эстрадного объединения без фонограммы. Таким образом эксперты "Узбекнаво" проверяют, насколько хорошо певец исполняет свои песни вживую, и затем решают судьбу артиста.

В 2018 году узбекским артистам запретили петь под фонограмму.