Галерея в Берлине организует выставку о наследии Центральной Азии

Новая галерея "Джеймса Симона" в Берлине открылась на днях, однако выставка "Наследие Центральной Азии: от Ахеменидов до Кушан" уже анонсирована.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Состоялось открытие новой галереи в Берлине, где будет проходить выставка, посвященная наследию Центральной Азии, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства при и Министерстве культуры.

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана Открытие новой галереи в Берлине

Галерея построена по проекту известного британского архитектора Дэвида Чипперфилда и служит центральным входом на Музейный остров, расположенный на реке Шпрее.

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана Открытие новой галереи в Берлине

Выставки "Наследие Центральной Азии: от Ахеменидов до Кушан" должна пройти здесь в 2022 году.

Общая площадь нового комплекса, включая подземную часть, составляет почти 11 тысяч квадратных метров. Галерея носит имя известного мецената Джеймса Симона, который передал берлинским музеям около 10 тысяч произведений искусства. Новое здание - часть проекта по обновлению Музейного острова, который включен в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Цель выставки – демонстрация истории ранних государств (VI в. до н.э.- I-IV вв. н. э.) в Центральной Азии, располагающейся на территории современного Узбекистана.