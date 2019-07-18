Узбекистан и Татарстан впервые снимут совместный фильм

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Узбекистан и Татарстан 19 июля приступят к съемкам первой совместной полнометражной картины "Сумбуль", сообщает пресс-служба "Татаркино".

Она будет снята по одноименному произведению писательницы Зифы Кадыровой. Локацией было выбрано село Шадчи Мамадышского района Татарстана, затем съемочная группа приедет в Бухару.

Режиссером картины стал узбекистанец Рашид Маликов, известный по фильму "Стойкость". Татарстанскую сторону представляет режиссер Рамиль Фазлиев, популярность ему принес фильм "Мулла".

Как отметили в "Татаркино", над сценарием картины работал актер, режиссер, народный артист республики Ильфат Камалиев. Сцены для съемок в Узбекистане дополнил Рашид Маликов.

Главную женскую роль исполнит узбекская актриса Динара Асанова, две главные мужские роли достались татарстанским актерам.