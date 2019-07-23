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Музыка сближает: узбекистанцы на легендарном концерте Metallica в Москве

Музыка сближает: узбекистанцы на легендарном концерте Metallica в Москве

© Sputnik /
Культура
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Послушать легендарную группу пришли тысячи людей, в том числе и узбекистанцы, которые гордо фотографировались с флагом республики.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Вечером в воскресенье Metallica выступила на стадионе "Лужники" в Москве.

Послушать легендарную группу пришли тысячи людей, в том числе и узбекистанцы, которые гордо фотографировались с флагом республики, сообщает корреспондент Sputnik.

Музыка сближает: узбекистанцы на легендарном концерте Metallica в Москве
© Sputnik /
Музыка сближает: узбекистанцы на легендарном концерте Metallica в Москве

Всю ночь фанаты группы восторженно публиковали видеозаписи с концерта в Москве. 

Последняя публикация в аккаунте самих исполнителей, на которой изображен российский флаг и участники группы в виде матрешек, насчитывает уже более 1000 комментариев. В основном это слова благодарности от русскоязычных слушателей за прошедший концерт.

Кстати, главным событием вечера стало то, что Metallica исполнили "Группу крови" авторства Виктора Цоя. В каждом городе своего нынешнего тура музыканты перепевают известные местные песни.

Metallica была основана в 1981 году в Лос-Анджелесе гитаристом и вокалистом Джеймсом Хетфилдом и барабанщиком Ларсом Ульрихом. Оба музыканта из первого состава до сих пор выступают в коллективе. В 2009 году Metallica была включена в Зал и Музей славы рок-н-ролла, а в 2013-м после того, как отыграла в Антарктиде, попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственная группа, выступившая на всех континентах Земли.

Теги:
Концерт, США, США, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан, Узбекистанцы, музыканты, музыкант, музыка



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