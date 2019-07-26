Фестиваль электронной музыки пройдет в Ташкенте: кто хедлайнер

Фестиваль проводится ежегодно с 2017 года и набирает огромную популярность не только среди населения нашего государства, но и среди стран ближнего и дальнего зарубежья.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Уже 16, 17,18 августа в Ташкенте в парке "Ашхабад" пройдет международный фестиваль электронной мкзыки Dance Music Fest 2019! Dance Music Fest, сообщает пресс-служба.

Данный фестиваль проводится ежегодно с 2017 года и набирает огромную популярность не только среди населения нашего государства, но и среди стран ближнего и дальнего зарубежья.

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В этом году организаторы фестиваля подготовили еще более масштабное и грандиозное событие. Мероприятие будет организованно на новом месте в парке "Ашхабад", в дни проведения фестиваля весь парк будет полностью закрыт, пройти на территорию парка можно будет исключительно по билетам.

Звездными гостями первого дня Red Partyна DMFest2019 станут: Dj Bens (France), Rompasso (Russia), Willy William (France).

Во второй день на DMFest 2019 White Party выступят: Mr. White (Netherlands), Shapov (Russia), Double Pleasure (Belgium).