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Станция метро Мустакиллик Майдони (Площадь Независимости) в Ташкенте

В Ташкентском метро состоится симфонический концерт

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Культура
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В программе прозвучат произведения Манаса Левиева, Иоганна Штрауса, Иоганнесса Брамса и многих других.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Ташкентском метро пройдет концерт классической музыки, сообщает "Афиша.уз".

Организует данное мероприятие Ташкентский метрополитен в сотрудничестве с Государственной филармонией Узбекистана.

С концертом, который пройдет 2 августа в 10:00 на пересечении станций "Алишер Навои" и "Пахтакор", выступит камерный оркестр "Юные дарования".

В программе прозвучат произведения Манаса Левиева, Иоганна Штрауса, Иоганнесса Брамса и многих других.

Напомним, в июне в городах Узбекистана прошло музыкальное мероприятие симфонический Open Air.

Гости смогли услышать классические произведения, романтические мелодии и оперная музыка, так и мелодии из фильмов и оригинальные обработки танцевальных композиций/

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, классическая музыка, музыканты, музыкант, музыка



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