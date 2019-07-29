В Ташкентском метро состоится симфонический концерт

В программе прозвучат произведения Манаса Левиева, Иоганна Штрауса, Иоганнесса Брамса и многих других.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. В Ташкентском метро пройдет концерт классической музыки, сообщает "Афиша.уз".

Организует данное мероприятие Ташкентский метрополитен в сотрудничестве с Государственной филармонией Узбекистана.

С концертом, который пройдет 2 августа в 10:00 на пересечении станций "Алишер Навои" и "Пахтакор", выступит камерный оркестр "Юные дарования".

В программе прозвучат произведения Манаса Левиева, Иоганна Штрауса, Иоганнесса Брамса и многих других.

Напомним, в июне в городах Узбекистана прошло музыкальное мероприятие симфонический Open Air.

Гости смогли услышать классические произведения, романтические мелодии и оперная музыка, так и мелодии из фильмов и оригинальные обработки танцевальных композиций/