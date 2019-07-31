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Сериал "Черная любовь" снова сняли с эфира в Узбекистане

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Культура
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До этого сериал был уже несколько раз снят с эфира из-за критики премьер-министра.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Узбекистане сериал "Черная любовь" все-таки не вышел в эфир, сообщает UPL.uz

Ранее СМИ писали о том, что турецкий сериал вернется в эфир телеканала Zor TV, после того, как он был снят с эфира после критики премьер-министра.

Сегодня стало известно, что сериал был показан 29 июля, но 30 июля сериал уже не вышел в эфир.

По словам издания, сериал "Черная любовь" попал под критику общественности из-за "пошлых и неподходящих менталитету сцен".

Напомним, в конце июня директор Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов раскритиковал турецкие сериалы, на которые жалуются узбекистанцы. 

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В частности, он призвал субъектов информационного рынка Узбекистана при осуществлении своей деятельности строго соблюдать требования действующего законодательства.

Он также напомнил, что на негосударственных телеканалах увеличилось количество телепередач, в которых разыгрываются денежные и иные призы, а это направлено на стимулирование продаж товаров и услуг.

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По его словам за пять месяцев этого года количество обращений и жалоб узбекистанцев в Агентство увеличилось в пять раз по сравнению со всеми обращениями прошлого года.

Теги:
Турция, Турция, Культура, запрет, запрет, сериал, киноиндустрия, кинорежиссер, кинокритик, Кино, Узбекистан, Узбекистан



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