Интерактивный тест: найди узбечку в фонтане "Дружба народов"

Пока завершается реконструкция павильона "Узбекистан" на ВДНХ, окунуться и проникнуться культурой и искусством этой восточной страны можно в интерактивном музее выставочного комплекса. Впрочем, узбекское присутствие проявляется и в других элементах оформления главной выставочной площадки Москвы.

Sputnik, Лев Рыжков

Первого августа исполнилось 80 лет московской Выставке достижений народного хозяйства – одному из крупнейших выставочных комплексов в мире. Ко дню рождения у главного входа выставочного комплекса открылся Музей ВДНХ. Именно здесь можно получить ответ на вопрос, который занимает многих туристов: какая из шестнадцати позолоченных девушек фонтана "Дружба народов" символизирует его страну. Где тут Узбекистан?

Sputnik Музей ВДНХ в Москве

По последнему слову

Музей расположен в правом крыле арки главного входа. Он, как теперь принято, мультимедийный и интерактивный, оформлен по последнему слову выставочного искусства.

"Очень важно, чтобы информацию об истории, культуре, архитектуре ВДНХ подавалась в музее при помощи современного экспозиционного языка, с использованием самых современных выставочных технологий, — рассказывает куратор Музея ВДНХ Павел Нефедов. — Мы прекрасно понимаем, что посетителями ВДНХ являются абсолютно все категории людей. Все они имеют разный культурный багаж и объем знаний".

Поэтому, по словам куратора музея, особое внимание было уделено запоминающимся визуальным образам. Видео, коллажи, даже мультфильмы – все это здесь есть.

Вращайте барабан!

Наверное, самый яркий и запоминающийся экспонат – это макет фонтана "Дружба народов". Это не просто уменьшенная копия, но еще и интерактивный аттракцион.

Экспонат "Дружба народов" в музее ВДНХ в Москве Sputnik

Экспонат "Дружба народов" в музее ВДНХ в Москве Sputnik

Экспонат "Дружба народов" в музее ВДНХ в Москве Sputnik

Экспонат "Дружба народов" в музее ВДНХ в Москве Sputnik 1 / 4 Sputnik Экспонат "Дружба народов" в музее ВДНХ в Москве

"Здесь можно узнать, какая статуя в фонтане какой республике соответствует, — говорит куратор музея. — В принципе, можно было бы просто повесить табличку, но это неинтересно, и никто не запомнит. Мы сделали по-другому. Создали точную копию фонтана, воспроизвели модели скульптур в том же порядке, как они расположены в фонтане. По внешней окружности расположен барабан с гербами советских республик, который вращается. Когда происходит совпадение герба и статуи, загорается лампочка".

Специально для жителей Узбекистана прямо напротив фонтана бонус: плакат советского времени об успехах узбекских хлопкоробов.

Sputnik Экспонат в музее ВДНХ в Москве

"Важным компонентом музея является цифровой архив, — рассказывает куратор. — Мы запускаем его одновременно с музеем, и он будет пополняться. В нем представлены исторические материалы из собрания ВДНХ – фотографии, чертежи, журналы, а также газеты, в которых можно подробно прочитать о жизни выставки в разные годы".

Сейчас залезть в архив можно только в музее. Но в ближайшее время, по словам Павла Нефедова, этот ресурс будет доступен в интернете.

Напомним, 30 июля президент Шавкат Мирзиеев утвердил межправительственное соглашение с РФ о создании на территории ВДНХ национального павильона республики. Уже практически полностью завершена реставрация его внутренних помещений. Само решение о передаче павильона было принято в 2019 году на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче.

Представлен Узбекистан и в композиции самого знаменитого объекта ВДНХ – фонтана «Дружба народов». Объект был открыт 65 лет назад – 1 августа 1954 года. В 2018-2019 годах фонтан находился на реставрации.