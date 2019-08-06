В Узбекистане пройдет Неделя дизайна и архитектуры

Гостей ждет грандиозное открытие 1 октября. В программу войдут арт-представления и многое другое.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Узбекистане во второй раз во Дворце творчества и молодежи пройдет Неделя дизайна и архитектуры, сообщает Repost.uz.

На Uzbekistan Design & Architecture Week 2019 будут представлены бренды Grohe, Hisence, Mudo concept, Hansgrohe, Kale Gallery, Progress Impress, REHAU, Porcelanosa Grupo, Blum, Franke, DOM expert и многие другие компании, получившие известность в Узбекистане и многих других стран.

Гостей ждет грандиозное открытие 1 октября. В программу войдут арт-представления, выступления всемирно известного шоу-балета "ТОДЕС" Аллы Духовой, аукционы, фотосессии и конкурсы.

Также начнет функционировать международная выставка, где известные бренды представят свою продукцию. Выставочный зал будет открыт для посетителей до 3 октября, вход бесплатный.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира соберутся в Ташкенте в начале октября >>

С 2 по 3 октября будет проведена конференция, на которой выступят лучшие архитекторы и дизайнеры из Узбекистана, России и стран Европы.

Неделя дизайна и архитектуры UDAW станет платформой для взаимодействия и общения, обмена деловыми контактами между дизайнерами и архитекторами, поставщиками услуг и товаров, фабриками и производителями.