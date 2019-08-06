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В Узбекистане пройдет Неделя дизайна и архитектуры

В Узбекистане пройдет Неделя дизайна и архитектуры

VIKMOON/Repost.uz
Культура
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Гостей ждет грандиозное открытие 1 октября. В программу войдут арт-представления и многое другое.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. В Узбекистане во второй раз во Дворце творчества и молодежи пройдет Неделя дизайна и архитектуры, сообщает Repost.uz.

На Uzbekistan Design & Architecture Week 2019 будут представлены бренды Grohe, Hisence, Mudo concept, Hansgrohe, Kale Gallery, Progress Impress, REHAU, Porcelanosa Grupo, Blum, Franke, DOM expert  и многие другие компании, получившие известность в Узбекистане и многих других стран.

Гостей ждет грандиозное открытие 1 октября. В программу войдут арт-представления, выступления всемирно известного шоу-балета "ТОДЕС" Аллы Духовой, аукционы, фотосессии и конкурсы.

Также начнет функционировать международная выставка, где известные бренды представят свою продукцию. Выставочный зал будет открыт для посетителей до 3 октября, вход бесплатный.

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С 2 по 3 октября будет проведена конференция, на которой выступят лучшие архитекторы и дизайнеры из Узбекистана, России и стран Европы.

Неделя дизайна и архитектуры UDAW станет платформой для взаимодействия и общения, обмена деловыми контактами между дизайнерами и архитекторами, поставщиками услуг и товаров, фабриками и производителями.

Теги:
Выставка, архитектура, дизайнеры, дизайнер, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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