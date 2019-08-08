Музыка и лабиринт: в Ташкенте пройдет фестиваль в честь Дня строителя

Любимое место отдыха ташкентцев "Бродвей" в этот день превратится в пространство творчества, самовыражения и праздничных активностей.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Одиннадцатого августа в Узбекистане пройдет мероприятие под названием KNAUF ART в честь Дня работников строительной сферы на "Бродвее", сообщают "Новости Узбекистана".

Любимое место отдыха ташкентцев "Бродвей" в этот день превратится в пространство творчества, самовыражения и праздничных активностей.

По словам издания, для посетителей будет построен лабиринт с препятствиями, где любой сможет вступить в соревнование с другими посетителями, а удачливые гости, нашедшие выход быстрее остальных, получат памятные призы.

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Помимо разных мастер-классов, на сцене весь вечер в режиме нон-стоп будут сменять друг друга музыкальные сеты от группы "Кук чой", танцевальный интерактив от Zlotnikov Dance Center, конкурсы, выступления иллюзиониста Дмитрия Полякова и юмористического трио "Хасан ва Хусан".

Фестиваль будет проходить с 17 до 23 часов, вход свободный.

Напомним, на прошлых выходных в Ташкенте прошел фестиваль мороженого.

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Праздник собрал всех сладкоежек столицы: в торговых рядах только за московским мороженым стояла огромная очередь, лакомство требовали даже малютки.

Всего на фестивале гостям было предложено около трехсот видов мороженого.