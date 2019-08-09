На узбекском вечере гости попробовали национальные блюда и познакомились с республикой посредством фотовыставки.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В Сингапуре на днях состоялся вечер узбекской культуры, где собрались представители политических, экономических, научных и культурных кругов двух стран, сообщает "Джахон".

"За последний год общий объем туристических поездок из Сингапура в Узбекистан увеличился на 60%. Уверен, это только начало. Бизнес-круги Сингапура с интересом наблюдают за динамикой реформ, происходящих в Узбекистане, и я вижу большой потенциал делового сотрудничества между нашими странами", - рассказал финансовый директор группы компаний Citystate Capital Asia Филип Тан.

В рамках мероприятия прошла фотовыставка Visit Uzbekistan, в которой фотограф Мухиддин Алимбаев передал свой взгляд на исторические достопримечательности Узбекистана.

Жахон В Сингапуре прошел вечер узбекской культуры

Участники вечера также смогли попробовать блюда потомственного шеф-повара Хасана Расулова, входившего в команду мастеров, приготовивших восьмитонный плов, вошедший в Книгу рекордов Гинесса. Шеф познакомил собравшихся со вкусом плова, самсы и национальных сладостей.

Жахон В Сингапуре прошел вечер узбекской культуры

Завершилось мероприятие презентацией первого журнала для путешественников и бизнес-посетителей Узбекистана на английском языке Visit Uzbekistan, который представляет собой контент о туристическом и инвестиционном потенциале, событиях в социальной и культурной жизни страны, искусстве, гастрономии, традициях и наследии.