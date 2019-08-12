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Всемирные игры кочевников-2016

Лучники из разных стран соберутся на фестивале в Хиве

Sputnik
Культура
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На фестивале будет применен опыт Всемирной конфедерации этноспорта.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. На территории исторического комплекса Ичан-Кала в Хиве с 6 по 8 сентября состоится Международный фестиваль стрельб из лука и национальных игр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития.

Предварительно, в июле, Хорезмскую область посетила делегация Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем попечительского совета Фонда лучников, сыном президента Турции Реджепа Тояба Эрдугана Билалом Эрдоганом. 

Организаторы фестиваля ожидают, что в Хиву приедут свыше тысячи спортсменов из разных стран.

Напомним, ранее заместитель Министра инновационного развития Ойбек Норинбаев стал руководителем Федерации стрелкового спорта Узбекистана. 

Теги:
спорт, стрельба из лука, Хива, Узбекистан



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