Лучники из разных стран соберутся на фестивале в Хиве

На фестивале будет применен опыт Всемирной конфедерации этноспорта.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. На территории исторического комплекса Ичан-Кала в Хиве с 6 по 8 сентября состоится Международный фестиваль стрельб из лука и национальных игр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития.

Предварительно, в июле, Хорезмскую область посетила делегация Всемирной конфедерации этноспорта во главе с председателем попечительского совета Фонда лучников, сыном президента Турции Реджепа Тояба Эрдугана Билалом Эрдоганом.

Организаторы фестиваля ожидают, что в Хиву приедут свыше тысячи спортсменов из разных стран.

Напомним, ранее заместитель Министра инновационного развития Ойбек Норинбаев стал руководителем Федерации стрелкового спорта Узбекистана.