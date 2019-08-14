Наргиз официально расторгла договор с Максимом Фадеевым

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Наргиз Закирова официально заявила в своем Instagram, что договор, заключенный с Максимом Фадеевым, расторгнут с 12 августа 2019 года.

"Я больше не являюсь частью команды "Малфа", и моя дальнейшая творческая судьба больше не зависит лейбла. Теперь моя основная задача поехать в тур и выступить перед поклонниками в тех городах, в первую очередь, где было запланировано ранее", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 12 Авг 2019 в 11:18 PDT

По словам певицы, судьба музыкальных произведений, записанных за время совместного творчества, пока не ясна, так как официальные права принадлежат Максиму Фадееву.

Также артистка напомнила, что все еще продолжает искать встречи с продюсером для обсуждения этих вопросов.

"Хочу поблагодарить своих поклонников и всех тех, кто был неравнодушен и дал искреннюю поддержку мне в эти дни. Я вас бесконечно люблю вас!", - написала Наргиз.

Напомним, на прошлой неделе певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

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Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

По словам самой певицы, для нее и команды это было новостью, так как они уже собирались выезжать на гастроли.

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Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA в своем Instagram ответили на претензии Наргиз по поводу расторжения контракта.

Представители подтвердили, что концерты не состоятся, однако причиной тому стало исчезновение самой артистки Наргиз.