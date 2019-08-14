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Максим Фадеев и Наргиз

Наргиз официально расторгла договор с Максимом Фадеевым

© Sputnik / Евгения Новоженина
Культура
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Судьба композиций Наргиз, написанных совместно с Максимом Фадеевым, остается не ясна.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Наргиз Закирова официально заявила в своем Instagram, что договор, заключенный с Максимом Фадеевым, расторгнут с 12 августа 2019 года.

"Я больше не являюсь частью команды "Малфа", и моя дальнейшая творческая судьба больше не зависит лейбла. Теперь моя основная задача поехать в тур и выступить перед поклонниками в тех городах, в первую очередь, где было запланировано ранее", - говорится в сообщении.

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Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

По словам певицы, судьба музыкальных произведений, записанных за время совместного творчества, пока не ясна, так как официальные права принадлежат Максиму Фадееву.

Также артистка напомнила, что все еще продолжает искать встречи с продюсером для обсуждения этих вопросов.

"Хочу поблагодарить своих поклонников и всех тех, кто был неравнодушен и дал искреннюю поддержку мне в эти дни. Я вас бесконечно люблю вас!", - написала Наргиз.

Напомним, на прошлой неделе певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

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Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

По словам самой певицы, для нее и команды это было новостью, так как они уже собирались выезжать на гастроли.

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Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA в своем Instagram ответили на претензии Наргиз по поводу расторжения контракта. 

Представители подтвердили, что концерты не состоятся, однако причиной тому стало исчезновение самой артистки Наргиз.

Теги:
скандал, музыка, музыканты, музыкант, Наргиз Закирова



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