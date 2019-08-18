Скончался народный артист Аскер Махмудов

Исполнитель и актер родился в Узбекистане, однако еще в молодости переехал в Северную Осетию, которая была неразрывно связана с его творчеством. Последние годы артист провел в Сочи.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. В городе Сочи скончался певец и актер Аскер Махмудов. Народный артист Северной Осетии и заслуженный артист СОАССР скончался на 73 году жизни 17 августа 2019 году, сообщает Российская Газета.

Информацию о смерти артиста подтвердили в минкультуры республики Северная Осетия.

Исполнитель и актер родился в Узбекистане, однако еще в молодости переехал в Северную Осетию, которая была неразрывно связана с его творчеством. Последние годы артист провел в Сочи.

Он выступал на одной сцене вместе с такими Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном и Владимиром Высоцким.

Одна из самых популярных песен Махмудова - "город мой Орджоникидзе". Многим слушателем он известен и по песне "Мадина" на осетинском языке. Махмудова, помимо прочего, можно было увидеть в таких в музыкальных фильмах как "Алан", "Когда поют в Орджоникидзе" и "Золотая свадьба".