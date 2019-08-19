В Узбекистане ищут самых красивых начинающих актрис

Победительницы кинофестиваля получат возможность сниматься в кино в главных или в эпизодических ролях у известных кинорежиссеров с мировым именем.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Узбекские девушки смогут попытать себя в роли актрисы, сообщается в пресс-релизе.

Международный конкурс красоты "Краса Вселенной" меняет свой формат и больше не будет позиционироваться как конкурс красоты. Теперь он становится кинофестивалем, в котором конкурсанткам предстоит подготовить креативные любительские короткометражные художественные и документальные фильмы о природе.

Пятый юбилейный сезон организаторы хотят провести в новом уникальном формате, не имеющим аналогов в мире, финал которого пройдет в Москве в начале 2020 года.

В фестивале смогут принять участие творческие девушки от 18 до 30 лет. Семейное положение участниц не имеет значения, однако конкурсантки, имеющие детей, не допускаются к участию в фестивале.

Заполнить анкету участницам из Узбекистана можно на сайте кинофестиваля.

Победительницы кинофестиваля получат возможность сниматься в кино в главных или в эпизодических ролях у известных кинорежиссеров с мировым именем.

В настоящее время организаторы ведут переговоры с Голливудом.

Напомним, что действующей обладательницей титула 2019 года является Дидар Атмаджа из Казахстана.

Сам проект основан в 2015-м в формате конкурса красоты. Первый финал проекта был проведен в Сочи в 2017 году, где победительницей стала Анна Муминова из Таджикистана.