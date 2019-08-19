16:09 19 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Девушка

В Узбекистане ищут самых красивых начинающих актрис

CC0 / Unsplash / Allef Vinicius
Культура
Получить короткую ссылку
149 0 0

Победительницы кинофестиваля получат возможность сниматься в кино в главных или в эпизодических ролях у известных кинорежиссеров с мировым именем.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Узбекские девушки смогут попытать себя в роли актрисы, сообщается в пресс-релизе.

Международный конкурс красоты "Краса Вселенной" меняет свой формат и больше не будет позиционироваться как конкурс красоты. Теперь он становится кинофестивалем, в котором конкурсанткам предстоит подготовить креативные любительские короткометражные художественные и документальные фильмы о природе.

Пятый юбилейный сезон организаторы хотят провести в новом уникальном формате, не имеющим аналогов в мире, финал которого пройдет в Москве в начале 2020 года.

В фестивале смогут принять участие творческие девушки от 18 до 30 лет. Семейное положение участниц не имеет значения, однако конкурсантки, имеющие детей, не допускаются к участию в фестивале.

Заполнить анкету участницам из Узбекистана можно на сайте кинофестиваля.

Победительницы кинофестиваля получат возможность сниматься в кино в главных или в эпизодических ролях у известных кинорежиссеров с мировым именем.

В настоящее время организаторы ведут переговоры с Голливудом.

Напомним, что действующей обладательницей титула 2019 года является Дидар Атмаджа из Казахстана. 

Сам проект основан в 2015-м в формате конкурса красоты. Первый финал проекта был проведен в Сочи в 2017 году, где победительницей стала Анна Муминова из Таджикистана.

Теги:
девушки, Конкурс, актриса, конкурс красоты, узбекистанка, Узбекистанцы



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Военнослужащие команды армии Узбекистана во время подготовки к международным соревнованиям Танковый биатлон-2019 на подмосковном полигоне в Алабино.
Победы и медали: Узбекистан на Арми-2019 - полный фотоотчет
Неприятный сюрприз: медведи загнали отдыхающих на автомобиль - видео
Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054