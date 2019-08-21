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Неделя культурного наследия стартует в Узбекистане

Yuriy Korsuntsev
Культура
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Глава ЮНЕСКО уже подтвердила своё участие в масштабном культурном событии, которое состоится в Узбекистане с 22 по 27 августа этого года. Программа Недели включит в себя более 15 мероприятий в четырёх городах страны.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Неделя культурного наследия "Узбекистан – перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры" стартует в Ташкенте 22 августа. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции.

Предстоящая неделя будет включать в себя проведение выставок, научных симпозиумов, экскурсий по историческим центрам, конференций и круглых столов с участием учёных с мировыми именами. В этом году мероприятия пройдут в четырёх городах Узбекистана.

Кушанские монеты
© Sputnik / А. Варфоломеев
Сокровища Кушанской империи представят на выставке в Ташкенте

Своё участие в масштабном культурном событии подтвердила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. Мероприятия в рамках Недели будут освещать около 60 зарубежных и более 70 отечественных СМИ.

Кроме этого, как мы уже писали, участники культурного события смогут увидеть одни из первых Коранов в мире. 

НАЭСМИ совместно с телеканалом Sevimli TV и узбекской службой BBC реализовали проект, целью которого является исследование и поиск следов утерянных страниц легендарного Корана.

 




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