В Бухаре обнаружили средневековую баню - уникальные фото

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Бухаре при строительстве гостиницы в старой части города обнаружены остатки средневековой бани, разрушенной в начале ХХ века.
Судьба объекта будет решена после завершения работ по очистке.
Предприниматель Мухаммадсаид Болтаев в начале года приобрел дом в старой части Бухары под строительство гостиницы. Во время рытья котлована рабочие наткнулись на остатки древнего сооружения.
"Мы сразу же пригласили специалистов. Оказалось, это руины старинной бани, предположительно, XV-XVI веков. Вот уже шесть месяцев мы работаем максимально вручную. Что будем делать дальше, пока не можем сказать – ждем заключения специалистов и решения властей", - рассказывает бизнесмен.
По словам ведущего научного сотрудника Института археологии Академии наук Узбекистана Джамала Мирзаахмедова, найденное сооружение является типичной баней позднесредневекового периода.
В большей степени сохранились нижние конструкции – топочные камеры и отопительная система. Верхняя часть была разобрана, как предполагает археолог, в начале ХХ века. Тогда же на ее месте были построены гражданские сооружения.
"Сохранились и остатки котлов. Причем если в древности котлы были большие, самодельные, то здесь, возможно, система перестроена в последний период и установлены более мелкие котлы, предположительно, российского образца. После исследования сможем сказать больше", - рассказал Sputnik археолог.
Типичное сооружение
Уже известно, что это целый банный комплекс. Подобные заведения на Востоке, в силу климатических особенностей, были очень популярны, а также являлись довольно выгодным коммерческим предприятием.
"Все они были топочными. Система отопления располагалась под полом, и таким образом тепло распространялось по всем комнатам", - говорит Мирзаахмедов.
От центрального помещения здания отходили внутренние галереи. Там располагались горячие и холодные комнаты, позволяя телу адаптироваться к температуре постепенно. Также здесь имелись парикмахерская, прачечная, массажное помещение, комната для интимной гигиены, молельная, лечебные травяные ванны.
В банях часто собирались друзья, совершались торговые сделки. Караванщики после долгой дороги обязательно приходили сюда, чтобы помыться и постирать одежду.
"Любой археологический объект сам по себе уникален, и каждый из них отличается друг от друга методами мастерства, совершенством исполнения, новизной конструкции. У данной находки есть своя отличительная особенность – ее отопительная система", - объясняет археолог.
Как в Риме
Уникальность системы отопления отмечает и частный архитектор-реставратор Зоиршо Кличев. Он рассказывает: всего в городе насчитывалось 24 бани, до наших дней сохранилось лишь три. Две из них действуют и сейчас, а в одной – заведение общепита.
Однако ни в одной из них сегодня не встретить подобное, так как они были модернизированы в советское время.
"Здесь же мы можем все прочитать. Эти котлы, под ними целая лабиринтовая система жировых каналов, которые подогревали чугунные чаны… Это готовый предмет для исследования тем, кто занимается архитектурой", - считает Кличев.
Специалист уверен: в Бухаре обнаружили остатки бани "Кавшиолак", и обращает внимание на нетипично большую для подобных объектов форму кирпича. По его мнению, это может свидетельствовать о более раннем возрасте памятника, нежели предполагают археологи.
Особое внимание архитектор-реставратор обращает и на покрытие стен сохранившихся бассейнов. По его мнению, это может быть особая штукатурка, встречающаяся также в древних городах Италии.
Памятник ждет детальное изучение. Дальнейшую судьбу объекта решат местные власти.