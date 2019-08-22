В Бухаре обнаружили средневековую баню - уникальные фото

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В Бухаре при строительстве гостиницы в старой части города обнаружены остатки средневековой бани, разрушенной в начале ХХ века.

Судьба объекта будет решена после завершения работ по очистке.

Предприниматель Мухаммадсаид Болтаев в начале года приобрел дом в старой части Бухары под строительство гостиницы. Во время рытья котлована рабочие наткнулись на остатки древнего сооружения.

"Мы сразу же пригласили специалистов. Оказалось, это руины старинной бани, предположительно, XV-XVI веков. Вот уже шесть месяцев мы работаем максимально вручную. Что будем делать дальше, пока не можем сказать – ждем заключения специалистов и решения властей", - рассказывает бизнесмен.

По словам ведущего научного сотрудника Института археологии Академии наук Узбекистана Джамала Мирзаахмедова, найденное сооружение является типичной баней позднесредневекового периода.

Sputnik В Бухаре обнаружили развалины средневековой бани

В большей степени сохранились нижние конструкции – топочные камеры и отопительная система. Верхняя часть была разобрана, как предполагает археолог, в начале ХХ века. Тогда же на ее месте были построены гражданские сооружения.

"Сохранились и остатки котлов. Причем если в древности котлы были большие, самодельные, то здесь, возможно, система перестроена в последний период и установлены более мелкие котлы, предположительно, российского образца. После исследования сможем сказать больше", - рассказал Sputnik археолог.

Типичное сооружение

Уже известно, что это целый банный комплекс. Подобные заведения на Востоке, в силу климатических особенностей, были очень популярны, а также являлись довольно выгодным коммерческим предприятием.

"Все они были топочными. Система отопления располагалась под полом, и таким образом тепло распространялось по всем комнатам", - говорит Мирзаахмедов.

От центрального помещения здания отходили внутренние галереи. Там располагались горячие и холодные комнаты, позволяя телу адаптироваться к температуре постепенно. Также здесь имелись парикмахерская, прачечная, массажное помещение, комната для интимной гигиены, молельная, лечебные травяные ванны.

Sputnik В Бухаре обнаружили развалины средневековой бани

В банях часто собирались друзья, совершались торговые сделки. Караванщики после долгой дороги обязательно приходили сюда, чтобы помыться и постирать одежду.

"Любой археологический объект сам по себе уникален, и каждый из них отличается друг от друга методами мастерства, совершенством исполнения, новизной конструкции. У данной находки есть своя отличительная особенность – ее отопительная система", - объясняет археолог.

Как в Риме

Уникальность системы отопления отмечает и частный архитектор-реставратор Зоиршо Кличев. Он рассказывает: всего в городе насчитывалось 24 бани, до наших дней сохранилось лишь три. Две из них действуют и сейчас, а в одной – заведение общепита.

Однако ни в одной из них сегодня не встретить подобное, так как они были модернизированы в советское время.

Sputnik В Бухаре обнаружили развалины средневековой бани

"Здесь же мы можем все прочитать. Эти котлы, под ними целая лабиринтовая система жировых каналов, которые подогревали чугунные чаны… Это готовый предмет для исследования тем, кто занимается архитектурой", - считает Кличев.

Специалист уверен: в Бухаре обнаружили остатки бани "Кавшиолак", и обращает внимание на нетипично большую для подобных объектов форму кирпича. По его мнению, это может свидетельствовать о более раннем возрасте памятника, нежели предполагают археологи.

Особое внимание архитектор-реставратор обращает и на покрытие стен сохранившихся бассейнов. По его мнению, это может быть особая штукатурка, встречающаяся также в древних городах Италии.

"Этот толстый слой штукатурки выполнен особым образом. Столько лет она провела под землей, но своей прочности не потеряла. На ней не остается никаких царапин. Похожий материал использовали мастера Древнего Рима. Я думаю, это та же технология. Цивилизации на Великом шелковом пути влияли друг на друга во всем, особенно в строительном ремесле", - считает Кличев.

Памятник ждет детальное изучение. Дальнейшую судьбу объекта решат местные власти.