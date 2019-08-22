Koktebel Jazz Party: побег от придуманных ценностей, рамок и «фанеры»

С 23 по 25 августа в Крыму в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party выступят ведущие джазмены России и мира, популярные представители смежных музыкальных жанров

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В этом году фестиваль пройдет на пяти площадках. Организаторы установили около двадцати тонн звукового и светового оборудования мощностью тысячи киловатт.

Для удобства посетителей на сайте KJP размещена карта с обозначением всех площадок и основных сервисов на них.

Организаторы называют фестиваль побегом от придуманных ценностей и рутины, рамок и шор, безвкусицы и «фанеры». Но кроме качественного музыкального наполнения, в программу джазового события включены и мероприятия экологического и спортивного формата.

К примеру, в этом году гости фестиваля, волонтеры и все желающие смогут принять участие в забеге, во время которого будет организован сбор мусора по самым популярным туристическим маршрутам Коктебеля.

А для любителей спортивного отдыха в дни фестиваля состоится волейбольный турнир KOKTEBEL JAZZ PARTY CUP 2019.