Состоялось открытие Александрии Оксианской - видео

Поселение было основано для обслуживания переправы Бурдагуй и выполняло функции гостиницы и таможни.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Состоялось открытие Александрии Оксианской, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Город-форт Кампыртепа официально объявлен легендарной Александрией Оксианской.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Состоялось открытие Александрии Оксианской

Кампыртепа – один из древнейших археологических памятников на территории Узбекистана. Это развалины портового города на реке Амударье (в древности Окс), заложенного в конце IV в. до н. э. и просуществовавшего до начала I в. н. э. Расположено городище Кампыртепа в 30 км к юго-западу от Термеза, на правом побережье реки Амударья.

Поселение было основано для обслуживания переправы Бурдагуй и выполняло функции гостиницы и таможни.

Комплекс Кампыртепа состоит из главной цитадели, окруженной рвом, нижнего города, обнесенного крепостной стеной с башнями и неукрепленного пригорода. Археологи нашли здесь хорошо сохранившиеся культурные слои ранней эллинистической, греко-бактрийской и кушано-юэчжийской эпох.

Многочисленные находки, а также особенности архитектуры городища свидетельствуют о том, что в Кампыртепе на протяжении веков мирно сосуществовали различные культы и религии.

