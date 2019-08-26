Ёлка выступит в Ташкенте в октябре

Сольный концерт состоится 9 октября в 19.00 во Дворце "Дружбы народов".

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Знаменитая российская певица Ёлка выступит с новой программой в Ташкенте в октябре, сообщает "Афиша.уз".

Сольный концерт состоится 9 октября в 19.00 во Дворце "Дружбы народов".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger) 20 Авг 2019 в 9:01 PDT

Известно, что слушателей ждет новая музыкальная программа и живой звук.

Стоимость билета варьируется от 50 000 до 600 000 сумов.

Недавно стало известно, что певец Алексей Чумаков в октябре тоже приезжает в Узбекистан с авторской сольной программой "Лучшее и новое".

Алексей Чумаков выступит в Ташкенте в октябре >>

Его концерт пройдет 6 октября в 19.00.

Напомним, что Алексей родился в Самарканде, и трепетное отношение к высоким чувствам, как у восточных поэтов, отразилось на его творчестве.