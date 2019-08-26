Ёлка выступит в Ташкенте в октябре

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Знаменитая российская певица Ёлка выступит с новой программой в Ташкенте в октябре, сообщает "Афиша.уз".
Сольный концерт состоится 9 октября в 19.00 во Дворце "Дружбы народов".
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Известно, что слушателей ждет новая музыкальная программа и живой звук.
Стоимость билета варьируется от 50 000 до 600 000 сумов.
Недавно стало известно, что певец Алексей Чумаков в октябре тоже приезжает в Узбекистан с авторской сольной программой "Лучшее и новое".
Алексей Чумаков выступит в Ташкенте в октябре >>
Его концерт пройдет 6 октября в 19.00.
Напомним, что Алексей родился в Самарканде, и трепетное отношение к высоким чувствам, как у восточных поэтов, отразилось на его творчестве.