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Ёлка выступит в Ташкенте в октябре

Ёлка выступит в Ташкенте в октябре

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Культура
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Сольный концерт состоится 9 октября в 19.00 во Дворце "Дружбы народов".

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Знаменитая российская певица Ёлка выступит с новой программой в Ташкенте в октябре, сообщает "Афиша.уз".

Сольный концерт состоится 9 октября в 19.00 во Дворце "Дружбы народов".

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Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger)

Известно, что слушателей ждет новая музыкальная программа и живой звук.

Стоимость билета варьируется от 50 000 до 600 000 сумов.

Недавно стало известно, что певец Алексей Чумаков в октябре тоже приезжает в Узбекистан с авторской сольной программой "Лучшее и новое".

Алексей Чумаков выступит в Ташкенте в октябре >>

Его концерт пройдет 6 октября в 19.00.

Напомним, что Алексей родился в Самарканде, и трепетное отношение к высоким чувствам, как у восточных поэтов, отразилось на его творчестве. 

Теги:
музыканты, музыкант, музыка, Концерт, певица, певицы, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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