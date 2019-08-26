В Узбекистане начался прием заявок на премию "Оскар"

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Оскаровский комитет Узбекистана объявит претендента на премию в номинации "Лучший международный художественный фильм” уже 16 сентября, сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана.
Уже стартовал прием заявок. Он пройдет с 27 августа по 12 сентября в координационном центре комитета.
Режиссеры смогут участвовать в отборе фильма-номинанта от Узбекистана на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
Официальное объявление фильма-номинанта, который посоревнуется от Узбекистана на премию "Оскар" в своей номинации, состоится 16 сентября.
Отмечается, что участвовать в отборе могут только художественные полнометражные фильмы, хронометражом не меньше 40 минут. Более того, кинолента не должна быть на английском языке.
Также до первоночального проката картины в кинотеатрах запрещается транслировать фильм-номинант на телевидении или в Интеренете, выпускать DVD. Допускается, что кинолента могла и ранее принимала участие в кинофестивалях.
Фильм должен был быть выпущен в прокат в период с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019 года.
Состав Оскаровского комитета Узбекистана:
- Фуркат Закиров - генеральный директор НА "Узбеккино", председатель комитета;
- Ойбек Абдушукуров - председатель Совета молодых кинематографистов, директор МКФ "PROlogue", продюсер;
- Матякуб Матчанов - председатель Союза кинематографистов Узбекистана, актёр, заслуженный артист Узбекистана;
- Сайёра Худойбердиева - директор Центра развития кинематографии Узбекистана;
- Фотих Джалолов - директор ГУП "Узбекфильм", заслуженный артист Узбекистана;
- Баходир Одилов - директор ГУП "Ҳужжатли ва хроникал фильмлар киностудияси", режиссер, заслуженный деятель искусств Узбекистана;
- Жахонгир Касимов - режиссер, заслуженный деятель искусств Узбекистана.
Национальная кинокомиссия Узбекистана назначена координационным центром комитета. Такие комитеты открыты почти в 90 странах мира. Теперь к ним присоединился и Узбекистан.