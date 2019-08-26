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Узбекистан сможет выдвигать фильмы на премию Оскар

В Узбекистане начался прием заявок на премию "Оскар"

© pics.ru
Культура
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Оскаровский комитет Узбекистана 16 сентября объявит того, чей фильм будет бороться за премию в номинации "Лучший международный художественный фильм”.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Оскаровский комитет Узбекистана объявит претендента на премию в номинации "Лучший международный художественный фильм” уже 16 сентября, сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана.

Уже стартовал прием заявок. Он пройдет с 27 августа по 12 сентября в координационном центре комитета.

Режиссеры смогут участвовать в отборе фильма-номинанта от Узбекистана на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".

Официальное объявление фильма-номинанта, который посоревнуется от Узбекистана на премию "Оскар" в своей номинации, состоится 16 сентября.

В Узбекистане начался прием заявок на премию Оскар
Национальная кинокомиссия Узбекистана
В Узбекистане начался прием заявок на премию "Оскар"

Отмечается, что участвовать в отборе могут только художественные полнометражные фильмы, хронометражом не меньше 40 минут. Более того, кинолента не должна быть на английском языке.

Также до первоночального проката картины в кинотеатрах запрещается транслировать фильм-номинант на телевидении или в Интеренете, выпускать DVD. Допускается, что кинолента могла и ранее принимала участие в кинофестивалях.

Фильм должен был быть выпущен в прокат в период с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019 года.

Состав Оскаровского комитета Узбекистана:

  •  Фуркат Закиров  -  генеральный директор НА "Узбеккино", председатель комитета;
  • Ойбек Абдушукуров - председатель Совета молодых кинематографистов, директор МКФ "PROlogue", продюсер;
  •  Матякуб  Матчанов - председатель Союза кинематографистов Узбекистана, актёр, заслуженный артист Узбекистана;
  • Сайёра Худойбердиева   - директор Центра развития кинематографии Узбекистана;
  • Фотих Джалолов  - директор ГУП "Узбекфильм", заслуженный артист Узбекистана;
  • Баходир Одилов - директор ГУП "Ҳужжатли ва хроникал фильмлар киностудияси", режиссер, заслуженный деятель искусств Узбекистана;
  • Жахонгир Касимов - режиссер, заслуженный деятель искусств Узбекистана.
В Узбекистане начался прием заявок на премию Оскар
Национальная кинокомиссия Узбекистана
Состав Оскаровского комитета Узбекистана

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© Facebook
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92-я церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе в знаменитом театре Dolby.

Национальная кинокомиссия Узбекистана назначена координационным центром комитета. Такие комитеты открыты почти в 90 странах мира. Теперь к ним присоединился и Узбекистан.

Теги:
киноиндустрия, кинорежиссер, кинокритик, узбеккино, Дом кино, Кино, премия, Оскар



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