Звезды узбекского кинематографа собрались на фестивале в Алмалыке

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В Алмалыке в честь 28-летия независимости Узбекистана и 70-летнего юбилея Алмалыкского горно-металлургического комбината прошел Фестиваль национального кино. Об этом сообщает пресс-служба АГМК.

Для жителей и гостей города вход на фестиваль был бесплатным. В мероприятии приняли участие звезды узбекского кинематографа, среди них: Хайрулла Фадиев, Мукаддаст Халикова, Матякуб Матчанов, Хашим Арсланов, Дильноза Кубаева и Асаль Шодиева.

Актеры узбекских фильмов поздравляли алмалыкчан с наступающим Днем независимости: читали стихи и шутили.

В рамках фестиваля зрители смогли увидеть три киноленты: о жизни молодой пары во времена сталинских репрессий "Саид билан Саида" (Саид и Саида), исторический фильм "Элпарвар" и кинокартина, снятая по мотивам произведений Чингиза Айтматова, "Сарвкомат дилбарим".