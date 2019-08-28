Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле восхитилась Бухарой

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в рамках визита в Узбекистан совершила визит в Бухару, сообщает УзА.
Ее сопровождали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимова и хоким Бухарской области Уткам Барноев. Одри Азуле посетила исторические достопримечательности города.
В частности, гендиректор побывала в древней крепости Арк и ознакомилась с экспонатами Бухарского государственного музея.
В Бухаре расположено более 300 архитектурных памятников, которые включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.