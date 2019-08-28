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Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле восхитилась Бухарой

© УзА
Культура
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В Бухаре расположено более 300 архитектурных памятников, которые включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле в рамках визита в Узбекистан совершила визит в Бухару, сообщает УзА.

© УзА
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле посетила Бухару

Ее сопровождали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимова и хоким Бухарской области Уткам Барноев. Одри Азуле посетила исторические достопримечательности города.

© УзА
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле посетила Бухару

В частности, гендиректор побывала в древней крепости Арк и ознакомилась с экспонатами Бухарского государственного музея.

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана провел переговоры с гендиректором ЮНЕСКО
Также ей удалось посетить комплекс Пойи Калон, включающий мавзолей Исмаила Сомони, Минораи Калон, медресе Мир Араб и мечеть Масжиди Калон, медресе Мирзо Улугбека. Особое внимание Одри Азуле привлекли работы местных мастеров и ремесленников.

В Бухаре расположено более 300 архитектурных памятников, которые включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Теги:
Узбекская культура, Культура, архитектура, архитектурное наследие, культурное наследие, Бухара, ЮНЕСКО



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