Музыка Древней Персии: как звучит узбекская флейта най

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik, Мария Науменко. Флейтистка Мадина Мардиева хранит дома музыкальные инструменты из разных стран, изюминка ее коллекции - узбекская флейта най.

Девушка рассказала в интервью Sputnik Узбекистан, чем най отличается от классической оркестровой флейты и где можно услышать игру на этом национальном инструменте.

"Най переводится с персидского как "тростник". Этот инструмент пришел в Среднеазиатские страны из Древней Персии", - рассказывает Мардиева.

Sputnik Най – узбекский национальный духовой инструмент

Мадина призналась, что в ее коллекции есть перуанская флейта, армянский дудук, турецкий ней, но узбекский най – самый любимый инструмент среди духовых. Девушка с детства мечтала научиться играть на нем.

"На узбекской флейте я люблю импровизировать. У нее диапазон всего лишь в две октавы, однако звучание мне очень нравится, потому что оно экзотично", - отмечает она.

Sputnik Най – узбекский национальный духовой инструмент

В свою очередь оркестровая флейта имеет четыре диапазона. По словам музыканта, за счет этого у классической флейты ярче звук: она подходит и для больших концертных залов в сольном выступлении, и в инструментальных ансамблях.

"Най – флейта для камерного звучания. Она гораздо тише, но используется и в сольных произведениях, и для народных ансамблей Узбекистана. В оркестровой флейте есть специальные механизмы - клапаны. Там многих различных усовершенствований, благодаря чему звук богаче", - говорит Мадина.

Ещё девушка обращает внимание на то, что у ная есть специфичные призвуки, так как флейта сделана из тростника, а современные оркестровые флейты – из металла.

Sputnik Мадина Мардиева

"Шипение – специфика многих деревянных духовых народных инструментов, потому что какими они были 100-200 лет назад, в таком же виде и остались в наше время", - объясняет Мардиева.

Еще одно отличие - у ная нет специальных подгубников, которые облегчают звукоизвлечение.

По словам исполнительницы, в Узбекистане и других странах Средней Азии най можно услышать во многих местах. Это достаточно популярный, востребованный инструмент.

Флейтистка: узбекский най – инструмент с экзотичным звучанием

Интересно, что най считался инструментом не для слабого пола и на нем в Узбекистане играют, в основном, мужчины. Однако у Мадины Мардиевой получается не менее прекрасно и профессионально исполнять мелодию на узбекской флейте. Послушайте национальные мотивы в нашем аудио.