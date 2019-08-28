19:00 28 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск

Японский архитектор создаст дизайн для музея искусств Узбекистана

© Facebook / Saida Mirziyoyeva
Культура
Получить короткую ссылку
30 0 0

В японском городе Осака состоялось подписание договора между Фондом развития культуры и искусства и Тадао Андо.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Всемирно известный японский архитектор и лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо создаст концепцию дизайна реконструкции Государственного музея искусств Узбекистана. Об этом на своей странице в Facebook написала замглавы АИМК Саида Мирзиёева.

В японском городе Осака состоялось подписание договора между Фондом развития культуры и искусства и Тадао Андо.

Мирзиёева отмечает, что дизайнер применяет национальные эстетические особенности в проектировании современных зданий. Среди выдающихся работ мэтра архитектуры – дизайны театров, музеев и центров искусства в Италии, Франции, США, Японии.

Студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City
© Hanley Wood Media, Inc
Как это будет: студия дизайна Vertebra показала проект Bukhara City - фото
Ранее собщалось, что здание Государственного музея искусств Узбекистана закроют на реконструкцию. Музей не будет принимать посетителей.

Такое решение принято в соответствии с программой по совершенствованию материально-технической базы государственных музеев. Данные меры принимаются с целью совершенствования процесса хранения экспонатов и лучшего сохранения музейных коллекций. Также будет произведен ремонт фасада здания, открыты новые помещения.

Теги:
Узбекская культура, Японская культура, Культура, архитектура, дизайнер, Государственный музей искусств Узбекистана, музей ремесленного искусства, музей



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Заявление Дмитрия Киселева об освобождении Вышинского
Киселев: Зеленский улучшил переговорные позиции с Россией
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054