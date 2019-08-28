Японский архитектор создаст дизайн для музея искусств Узбекистана

В японском городе Осака состоялось подписание договора между Фондом развития культуры и искусства и Тадао Андо.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Всемирно известный японский архитектор и лауреат Притцкеровской премии Тадао Андо создаст концепцию дизайна реконструкции Государственного музея искусств Узбекистана. Об этом на своей странице в Facebook написала замглавы АИМК Саида Мирзиёева.

В японском городе Осака состоялось подписание договора между Фондом развития культуры и искусства и Тадао Андо.

Мирзиёева отмечает, что дизайнер применяет национальные эстетические особенности в проектировании современных зданий. Среди выдающихся работ мэтра архитектуры – дизайны театров, музеев и центров искусства в Италии, Франции, США, Японии.

Ранее собщалось, что здание Государственного музея искусств Узбекистана закроют на реконструкцию. Музей не будет принимать посетителей.

Такое решение принято в соответствии с программой по совершенствованию материально-технической базы государственных музеев. Данные меры принимаются с целью совершенствования процесса хранения экспонатов и лучшего сохранения музейных коллекций. Также будет произведен ремонт фасада здания, открыты новые помещения.