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Начался Международный фестиваль искусства макома в Шахрисабзе

В Маргилане создан театр макома

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Культура
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Театр призван пропагандировать искусство макома через художественные постановки произведений, театрализованные представления и концертные программы.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Постановлением правительства при Центре узбекского национального искусства макома создан Маргиланский городской театр музыкального макома в форме государственного учреждения, сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции.

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Театр в том числе будет способствовать пропаганде искусства макома через высокохудожественные постановки произведений, театрализованные представления и концертные программы.

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Как указывается в постановлении, для творческого коллектива театра макома будут проводиться мастер-классы с привлечением квалифицированных специалистов государственных театров республики.

Теги:
Правительство Узбекистана, Постановление, искусство



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