В Маргилане создан театр макома

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Фонд Алишера Усманова продолжит финансировать филиал МИСиС Отмечается, что реализация этого проекта является одним из важнейших и приоритетных направлений для фонда. 37

Ташкентский "Хумо" запустил сайт и обзавелся талисманом Новым талисманом команды стал мудрый старец. В клубе считают, что этот милый старичок должен стать не только символом ХК "Хумо", но и всего Узбекистана. 81