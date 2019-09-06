В Маргилане создан театр макома

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Постановлением правительства при Центре узбекского национального искусства макома создан Маргиланский городской театр музыкального макома в форме государственного учреждения, сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции.
Театр в том числе будет способствовать пропаганде искусства макома через высокохудожественные постановки произведений, театрализованные представления и концертные программы.
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Как указывается в постановлении, для творческого коллектива театра макома будут проводиться мастер-классы с привлечением квалифицированных специалистов государственных театров республики.