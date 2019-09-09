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Узбекский фильм взял главный приз на международном кинофестивале

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Культура
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Феруза Саидова, сыгравшая в киноленте, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. Фильм "Горячая лепешка" Умида Хамдамова завоевал главный приз XXVIII Открытого фестиваля "Киношок", сообщает официальный сайт города Анапа.

Кинофорум проходил с 1 по 8 сентября 2019 года.

Главный приз фестиваля "Золотая лоза" вручается за лучший полнометражный фильм. В этом году его получила картина "Горячая лепешка" режиссера Умида Хамдамова.

Феруза Саидова, сыгравшая в киноленте, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.

Председателем жюри полного метра "Киношока" в этом году был режиссер и кинодраматург Юсуп Разыков.

© Киношок
Председателем жюри полного метра "Киношока" в этом году был режиссер и кинодраматург Юсуп Разыков.

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Лучшим режиссером стала Лена Ланских с фильмом "Игры до 14+", а призы за лучший сценарий получили Александр Адабашьян и Себастьян Аларкон, ответственные за сценарий российско-чилийской картины "Оппозиционер".

Лучшим оператором признали Мартина Сечанова, фильм "Шыракшы" (Казахстан).

Приза за лучшую мужскую роль удостоен Асанали Ашимов, фильм "Аруах" (Казахстан).

"Киношок" — открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии. Проходит в Анапе с 1992 года и является одним из крупнейших кинофестивалей России.

Теги:
киноиндустрия, кинопремия, кинокритик, узбеккино, Кино, кинорежиссер, режиссер



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